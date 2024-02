Porto Alegre Quase quarenta bairros de Porto Alegre têm infestação do mosquito da dengue

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. (Foto: EBC)

Pelo menos trinta e nove bairros de Porto Alegre estão com nível crítico de infestação com o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O número representa 84,7% dos 36 bairros monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados constam no último boletim divulgado pela pasta. Os indicadores fazem parte das práticas aplicadas ao combate à dengue em Porto Alegre.

O nível de infestação nos bairros é associado com as informações sobre os casos registrados da doença e, a partir desse cruzamento, são montados mapas que direcionam as atividades dos profissionais da Vigilância em Saúde. Só em Porto Alegre, conforme o painel de casos da dengue da Secretaria Estadual de Saúde já são 27 casos confirmados desde o começo do ano.

A infestação é medida pelo Índice Médio de Fêmeas de Aedes aegypti. Conforme a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, na semana entre 21 e 27 de janeiro, este índice foi de 1,15 na média de Porto Alegre. Foram coletadas 986 fêmeas em 419 armadilhas das 860 vistoriadas, representando quase 49% das armadilhas positivas para o mosquito.

Morte em investigação

O município de Tenente Portela investiga uma possível morte pela doença. O óbito ocorreu na última quarta-feira e a vítima é uma idosa de 71 anos, que estava internada no Hospital Santo Antônio devido a doença.

Nível de infestação

– Crítico: Mário Quintana, Passo das Pedras, Jardim Leopoldina, Vila Ipiranga, Jardim Sabará, Bom Jesus, Petrópolis, Auxiliadora, Azenha, Medianeira, Teresópolis, Santa Tereza, Sarandi, Santa Rosa e Lima, Rubem Berta, Parque Santa Fé, Boa Vista, Costa e Silva, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim Carvalho, Santana, Vila Nova, Partenon, Jardim do Salso, Higienópolis, Menino Deus, Nonoai, Cavalhada, Glória, Tristeza, Jardim Itu, Passo da Areia, Santo Antônio, Cidade Baixa, Mont’ Serrat, Três Figueiras, Jardim Europa, Jardim Lindóia e Aparício Borges.

– Alerta: Camaquã, Boa Vista, Vila João Pessoa e Vila São José.

– Moderado: Jardim Botânico e Bela Vista.

– Satisfatório: São Sebastião.

Dengue no RS

O monitoramento dos casos de dengue no Rio Grande do Sul, realizado pela Secretaria da Saúde (SES), por meio do Centro de Vigilância em Saúde (Cevs), apresenta um alerta para o aumento de registros da doença, durante as duas primeiras semanas de 2022, 2023 e 2024. Conforme dados do Painel de Casos de Dengue RS, nas duas primeiras semanas de 2022 foram registrados 63 casos confirmados; em 2023, 42; e em 2024, 216.

A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Cevs, Roberta Vanacôr Lenhardt, afirma que outro fator de alerta é a ocorrência de casos confirmados de dengue durante todos os meses do ano – anteriormente, ocorriam somente nos períodos de calor. Isso demonstra que não há mais sazonalidade na circulação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença.

“Atualmente, a presença do evento climático El Niño, com chuvas volumosas associadas a altas temperaturas, predispõe ainda mais para o surgimento e manutenção de mais criadouros do mosquito vetor. Essa situação chama a atenção para a importância do cuidado com o meio ambiente, tanto por parte da sociedade, como dos gestores públicos”, disse Roberta.

2024-02-03