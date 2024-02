Mundo Israelenses criticam forma que governo lida com crise de reféns e pedem novas eleições

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Ações de apoiadores e familiares de pessoas raptadas pelo Hamas em outubro miram primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Foto: Reprodução

Manifestantes israelenses apelam para novas eleições à medida que cresce a frustração com a forma que governo está lidando com a crise dos reféns.

Os apoiantes e as famílias de pessoas raptadas em Gaza pelo Hamas durante o ataque terrorista de 7 de outubro têm realizado protestos e manifestações pacíficas regulares desde o início da guerra, mas na sua maioria têm evitado mensagens políticas fortes.

Isso está começando a mudar. Um protesto contra o governo intitulado “Convocando eleições agora!” está agendado para este sábado (03) no centro de Tel Aviv, o terceiro fim de semana consecutivo em que ocorrerão protestos visando diretamente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu governo.

“O governo de Israel declara nas suas ações que não é competente e que o bem do Estado e dos seus cidadãos não está no topo da sua mente”, disseram os manifestantes num comunicado. “Vamos sair para demonstrar que o nosso futuro depende apenas de nós — nós, o povo, determinaremos o nosso destino!”, disseram.

Com outro protesto agendado para o próximo sábado, os protestos estão se tornando uma ocorrência regular, embora ainda não na mesma escala que as manifestações em massa contra Netanyahu e o seu governo na primavera e no verão passado [outono e inverno no hemisfério Sul].

O governo de Netanyahu — o mais direitista da história de Israel — suportou meses de protestos em massa no ano passado devido às reformas judiciais planejadas. Mas Netanyahu e o seu governo recusaram-se, em grande parte, a aceitar as exigências dos manifestantes.

As manifestações foram suspensas após o brutal ataque de 7 de outubro e a formação do governo de unidade de emergência, mas com o aumento da raiva pela forma como Netanyahu lidou com a crise, eles poderão regressar em breve.

