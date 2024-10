Brasil Quase uma semana após temporal, concessionária afirma ter restabelecido a energia para quase todos os pontos em São Paulo

A região ainda tem cerca de 36 mil clientes sem energia. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Após seis dias de apagão em São Paulo, a empresa Enel Distribuição SP anunciou nesta quinta-feira (17) que normalizou a distribuição de energia para quase todas as residências da Grande São Paulo que haviam ficado sem luz depois do temporal da semana passada.

Em coletiva de imprensa, o presidente da Enel Distribuição SP, Guilherme Lencastre, afirmou que a região ainda tem cerca de 36 mil clientes sem energia – número muito próximo da operação normal da companhia, em dias sem eventos extremos.

“Neste momento estamos com 36 mil clientes sem energia, isso significa uma operação muito próxima da normalidade do nosso negócio. Nós temos 8,2 milhões de clientes. Numa operação normal oscila entre esse patamar, 36 mil, ou pouco mais. Continuamos nossa força de tarefa mobilizada, atuando em campo. É possível que tenham casos de clientes mais antigos, e esses são os prioritários que vamos estabelecer agora”, afirmou o executivo.

“O que a gente tem hoje são casos registrados a partir do dia 13, mas nenhum registrado nos dias 11 e 12 [imediatamente após o temporal]. Pode haver casos específicos [de gente sem luz desde sexta-feira] e nós vamos avaliar e, nas próximas horas, atacar com prioridade os clientes que estão mais tempo sem energia”, completou.

“Se tem uma reincidência, a gente vai avaliar e atacar também. E ela entra como no 1° dia de registro. E a gente volta a fazer o atendimento”, disse ainda.

Lencastre corrigiu a informação do total de impactados pelo temporal de sexta (11), que passou para mais de 3,1 milhões endereços, 1 milhão a mais do que o balanço que ele mesmo tinha apresentado no sábado (12). Segundo o executivo, parte deles teve a energia restabelecida nas primeiras 24 horas.

“Apuramos que o número de clientes interrompidos na verdade são 3,1 milhões de clientes, entre 19h e 23h59 do dia 11. A curva de recuperação foi melhor do que a do ano passado. Tivemos uma mobilização maior e mais rápida. Durante as primeiras 24h tivemos uma recuperação aproximadamente de 79%. Ano passado foi de 58%”, disse.

O anúncio da normalidade da energia aconteceu horas antes de vencer o prazo dado tanto pelo Ministério das Minas e Energia quanto pela Justiça, para que a luz fosse restabelecida em todas as cidades. Na segunda-feira (14), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o ministério estipularam o limite de três dias para que a concessionária resolvesse os problemas mais graves na Grande SP.

Em liminar obtida pela Defensoria do Estado na terça (15), a Justiça de São Paulo também deu prazo de 24 horas para a Enel restabelecer a energia elétrica para os imóveis afetados pelo temporal de sexta-feira (11).

Na decisão liminar previu multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento. Segundo o Tribunal de Justiça, o prazo começa a ser contado só na segunda-feira (21), a partir da intimação do representante legal da empresa e da publicação da sentença no Diário Oficial da Justiça, que acontecerá neste sábado (18).

Na coletiva desta quinta, Guilherme Lencastre afirmou que a Enel não vai desmobilizar as equipes extras que estão nas ruas da Grande SP neste momento, em virtude de novas previsões de temporal para o fim de semana em toda a região. A Defesa Civil de São Paulo notificou todas as quatro concessionárias de energia elétrica do Estado para o novo risco meteorológico forte, previsto para este final de semana.

“Nós temos chuvas novamente no fim de semana e quero dizer que não estamos desmobilizando as nossas equipes, mesmo chegando numa situação de normalidade. Nesse momento nós continuamos em preparação para os eventos que podem chegar no fim de semana”, disse o presidente da Enel SP.

