Polícia Quase uma tonelada de carne transportada sem refrigeração é apreendida em Veranópolis

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Policiais apreenderam 740 quilos de carne de frango e 99 quilos de carne suína sendo transportadas em um caminhão baú sem refrigeração Foto: PRF/Divulgação Policiais apreenderam 740 quilos de carne de frango e 99 quilos de carne suína sendo transportadas em um caminhão baú sem refrigeração. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta terça-feira (09), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Vigilância Sanitária apreenderam 740 quilos de carne de frango e 99 quilos de carne suína sendo transportadas em um caminhão baú sem refrigeração em Veranópolis.

Durante fiscalização, os policiais abordaram um caminhão com placas de Passo Fundo, de propriedade de uma empresa varejista. Ao verificarem o interior do baú, encontraram alimentos sem as mínimas condições sanitárias exigidas para o transporte de carne para consumo humano. Eles deveriam estar congelados, mas estavam sem refrigeração e acompanhados de produtos de limpeza.

O condutor de 45 anos, natural de Passo Fundo, informou aos policiais que não acompanhou o carregamento na distribuidora, e que é responsável apenas pela condução do caminhão.

A carga, considerada imprópria para o consumo humano, foi apreendida e descartada. A empresa foi autuada pela Vigilância Sanitária e terá que adequar seus procedimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia