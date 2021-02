Polícia Polícia deflagra operação com o objetivo de desarticular rede de distribuição de drogas comandada por uma família de Guaíba

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

O objetivo é desarticular uma rede de distribuição de drogas comandada por uma família de Guaíba

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Apito Final. O objetivo é desarticular uma rede de distribuição de drogas comandada por uma família composta por mais de 10 integrantes, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A rede é comandada pela matriarca da família desde a execução de seu companheiro, em 2008

O cumprimento das ordens judiciais visa ingressar em um complexo de casas situado no entorno de um matagal, o qual serve como esconderijo para drogas e armas, havendo indícios de que o matagal serve também para ocultar corpos de usuários e de rivais

A ação conta com com o apoio da coordenadoria de recursos especiais e divisão de operações aéreas, além da Brigada Militar e canis do DENARC e do CEBS.

