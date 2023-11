Porto Alegre Quatro crianças que haviam desaparecido no Morro da Cruz, em Porto Alegre, são encontradas

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

As crianças entraram em uma área de mata fechada para tomar banho em um lago Foto: Divulgação As crianças entraram em uma área de mata fechada para tomar banho em um lago. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Foram encontradas na manhã desta sexta-feira (10) as quatro crianças, com idades entre 5 e 9 anos, que estavam desaparecidas desde o fim da tarde de quinta-feira (9) no Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre.

Após o resgate, os três meninos e a menina foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento. Apesar do susto, todos passam bem. Três deles são irmãos.

As crianças haviam desaparecido depois que, segundo familiares, saíram de casa para brincar em uma praça. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar, com o auxílio de cães farejadores e mergulhadores, realizaram buscas na região.

De acordo com moradores do local, que ajudaram nas buscas, as crianças entraram em uma área de mata fechada, por meio de uma trilha, para tomar banho em um lago. Elas se perderam e passaram a noite no matagal.

As crianças foram encontradas por motociclistas voluntários na região por volta das 9h desta sexta.

2023-11-10