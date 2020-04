É preocupante a situação do DF, de São Paulo, do Ceará, do Rio de Janeiro e do Amazonas, segundo o Ministério da Saúde

Um relatório do Ministério da Saúde aponta que quatro Estados e o Distrito Federal podem entrar em uma fase de aceleração descontrolada de transmissão do coronavírus.

De acordo com os dados do relatório, divulgado na sexta-feira (03), é preocupante a situação do Distrito Federal, de São Paulo, do Ceará, do Rio de Janeiro e do Amazonas, considerando o coeficiente de incidência nacional de 4,3 casos por 100 mil habitantes. Nessas regiões, os coeficientes de incidência são: