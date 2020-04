Esporte Prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai completa um mês

4 de abril de 2020

Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Roberto de Assis Moreira. (Foto: Instagram/Reprodução)

A prisão de Ronaldinho Gaúcho e do empresário Roberto de Assis Moreira no Paraguai completou um mês neste sábado (04). Os dois são acusados de usar documentos falsos. Os irmãos aguardam julgamento e podem receber pena de até cinco anos de prisão.

“Eles ficarão no país o tempo que for necessário”, declarou o promotor Federico Delfino a jornalistas, explicando que Ronaldinho e o irmão estão envolvidos em uma investigação de produção e tráfico ilegal de passaportes que já prendeu 16 pessoas.

Outros detentos afirmaram que, há alguns dias, o ex-craque da Seleção, campeão do mundo com o Brasil em 2002, perdeu uma partida de futevôlei dentro da prisão contra outros dois presos, um sentenciado por assassinato e outro por roubo. A informação e as imagens da partida viralizaram nas redes sociais.

Ninguém se responsabiliza pelas informações e imagens que vazam das atividades de Ronaldinho dentro da prisão. Tanto guardas quanto detentos temem uma punição por violar o regulamento interno. Mas o ex-companheiro de Ronaldinho no Barcelona, o ex-zagueiro espanhol Carles Puyol, admitiu publicamente que conversou por celular com o amigo, o que coincide com informações de que o Ministério Público devolveu o aparelho ao astro brasileiro ao fim da perícia ao qual foi submetido.

O aniversário de 40 anos de Ronaldinho, em 21 de março, também não passou despercebido. Teve churrasco dentro da cadeia e vários de seus amigos do futebol lhe deram parabéns pelo Facebook e Instagram. Já é de conhecimento público que detentos e policiais que convivem com Ronaldinho na prisão o adoram e fazem de tudo para deixá-lo à vontade e confortável.

Em 4 de março, Ronaldinho, ex-atacante do Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo e Atlético Mineiro, entre outros clubes, foi recebido com festo na aeroporto internacional de Assunção. Cerca de 2 mil crianças gritavam seu nome no momento em que ele apareceu na salão de desembarque.

Muitas vestiam a camisa da Seleção Brasileira com o número 10 nas costas que Ronaldinho usava nos tempos de jogador. O craque havia sido recrutado pela fundação Fraternidad Angelical, encabeçada pela empresária paraguaia Dalia López.

Mas, naquela mesma noite, começou o calvário de Ronaldinho. Uma comitiva policial e judicial foi até seu hotel e confiscou os celulares e os documentos do ex-jogador e do seu irmão.

No dia 5 de março, os dois irmãos foram até a sede do Ministério Público do Paraguai para depor durante oito horas. Ao fim do interrogatório, o promotor responsável pelo caso recomendou ao juiz que os brasileiros respondessem às acusações em liberdade, com a condição de que admitissem terem usado passaportes adulterados e que pagassem fiança.

O promotor Federico Delfino argumentou que Ronaldinho e Assis “foram enganados em sua boa fé” a apresentar passaportes adulterados, uma declaração que desencadeou uma crise interna e levou à renúncia do diretor de Imigração do Paraguai.

Baseado no depoimento do promotor, o juiz determinou a liberdade condicional de Ronaldinho, mas repassou o caso para a procuradora-geral do Estado, Sandra Quiñonez. Desde então, tudo mudou. Agentes uniformizados foram até o hotel na noite do dia 6 de março e prenderam Ronaldinho e seu irmão. Os dois foram levados ao Grupamento Especializado da Polícia.

Algemados, Ronaldinho e Assis compareceram ao tribunal diante da juíza Clara Ruiz Díaz, que manteve as prisões. “Ronaldinho e Assis não sabiam que os passaportes eram irregulares, para eles eram legais”, declarou o advogado brasileiro Sergio Queiroz.

