Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

O objetivo é equipar leitos de UTI que atendem pacientes com Covid-19 pelo SUS Foto: Claudia Lembo/Divulgação

Quatro hospitais gaúchos receberam, nesta semana, 30 respiradores comprados pela Secretaria da Saúde por meio de pregão eletrônico. A compra foi realizada com verbas de convênio com o Ministério Público Estadual, que disponibilizou o repasse oriundo do Fundo Reconstituição de Bens Lesados.

O objetivo é equipar leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) que atendem pacientes adultos com Covid-19 pelo SUS (Sistema Único de Saúde). As instituições hospitalares contempladas foram a Santa Casa de Uruguaiana (dez respiradores); Hospital São Carlos, de Farroupilha (dez respiradores); Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosário do Sul (cinco respiradores); e Associação Hospitalar de Santo Ângelo (cinco respiradores).

Os 30 respiradores fazem parte de lote maior, totalizando 230 aparelhos. Cada equipamento foi adquirido a um custo unitário de R$ 55 mil.

“Essa compra, viabilizada com recursos para combate à Covid-19, vai permitir que parte desses equipamentos seja usada para substituir os aparelhos locados”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. “Nunca o governo do Estado havia feito uma aquisição desse porte”, destacou.

