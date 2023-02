Rio Grande do Sul Quatro municípios gaúchos escolhem novo prefeito neste domingo

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Neste domingo (5), ocorrem eleições suplementares em quatro municípios do Rio Grande do Sul: Capão do Cipó, Caseiros, Miraguaí e Redentora. As novas eleições serão realizadas devido a irregularidades nas campanhas eleitorais dos candidatos eleitos em 2020.

Em Capão do Cipó, os candidatos são: Leandro Melo Pereira e Ionára de Fátima Nascimento Ferreira, ambos do Progressistas – PP; e Adair Fracaro Cardoso e Elso Engleitner, da Coligação União Democrática Popular – UDP (PSD, PDT e MDB).

Dorvalina Azevedo de Quadros e Maurício Soares, ambos do Progressistas – PP; e Cleomar Junior Cecchin e Marcos Cazanatto, ambos do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, são os candidatos da cidade de Caseiros.

Já em Miraguaí, os candidatos são: Ricardo Barbosa Fink e Leandro Baptista Haas, ambos do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; e Luis Carlos Herrmann e Vanderli Antônio Lunardi, ambos do Movimento Democrático Brasileiro – MDB.

Somente uma chapa apresentou candidatura em Redentora: Malberk Antoine Kunst Dullius e Marcos Cesar Giacomini, ambos do MDB, partido que integra a Coligação Juntos Podemos Mais (MDB, PDT, União Brasil, PSB e Federação Brasil da Esperança – PT/PC do B/PV).

