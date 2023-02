Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fará conferência sobre Plano Diretor da cidade

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

A pluralidade de opiniões sobre o rumo arquitetônico da Capital deve marcar o primeiro dia de trabalho da conferência. Foto: Marina Kruse/PMPA A pluralidade de opiniões sobre o rumo arquitetônico da Capital deve marcar o primeiro dia de trabalho da conferência. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Marina Kruse/PMPA

A Conferência de Avaliação do atual Plano Diretor de Porto Alegre, marcada para os dias 7, 8 e 9 de março no Salão de Atos da PUCRS, terá 14 palestrantes divididos em sete eixos temáticos: Desenvolvimento Social e Cultura; Ambiente Natural; Patrimônio Cultural; Mobilidade e Transporte; Desempenho, Estrutura e Infraestrutura Urbana; Desenvolvimento Econômico e Gestão da Cidade.

A pluralidade de opiniões deve marcar o primeiro dia de trabalho da conferência. Os eixos temáticos e os palestrantes foram definidos com a participação dos integrantes do grupo do trabalho que se reúnem semanalmente para discutir o novo Plano Diretor de Porto Alegre.

Participação

As inscrições devem ser feitas pelo https://www.even3.com.br/conferencia-de-avaliacao-do-plano-diretor-307873/. No ato da inscrição, é possível escolher qual eixo temático deseja participar. Os três dias de evento irão das 9h às 18h, com intervalo ao meio-dia. No primeiro dia, acontecem as 14 palestras sobre os eixos temáticos para todos os presentes. No segundo dia, os participantes se dividem em salas menores para discutir exclusivamente cada um dos temas. Os resultados dessa discussão serão apresentados e votados por todo o grupo no terceiro dia.

