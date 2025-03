Brasil Quatro pessoas morrem após incêndio criminoso em abrigo no interior de São Paulo

O autor do crime foi preso Foto: Divulgação/11º GB de São José dos Campos

Um incêndio criminoso atingiu um abrigo de pessoas em situação de vulnerabilidade social em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (10). Quatro pessoas morreram. Um suspeito foi preso.

O abrigo fica localizado na Rua Sebastião Hummel, no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta da meia-noite.

No local, havia 22 pessoas. Quatro morreram e outras 18 foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico, sendo seis delas acamadas e sem possibilidade de locomoção. Algumas das vítimas foram retiradas pelos Bombeiros por meio das janelas da edificação.

Um bombeiro também ficou ferido durante combate às chamas. Ele foi atendido no hospital e já recebeu alta médica.

O autor do crime foi localizado por equipes da corporação embaixo de uma marquise nas proximidades do abrigo. Ele confessou ter ateado fogo em um sofá no local, pois, segundo ele, teve um desentendimento com funcionários. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde o homem foi detido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Leandro Rangel Vilela, de 42 anos, colocou fogo no sofá de um bazar que faz parte do abrigo. Em seguida, o fogo se alastrou e atingiu todo o prédio. Ele vai responder pelos crimes de incêndio criminoso, homicídio e homicídio tentado.

Em nota, a Prefeitura disse lamentar profundamente o incêndio e afirmou que se solidarizou com as famílias das vítimas. “O sistema das câmeras de monitoramento da cidade do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) foi ágil eficiente para identificar o autor e repassar as informações para a Polícia Militar”.

A Comunidade Consoladora dos Aflitos, instituição responsável pelo abrigo, publicou nota em suas redes sociais manifestando pesar pelo ocorrido.

“As causas do incêndio estão sendo rigorosamente apuradas pelas autoridades policiais e pelo Corpo de Bombeiros. Há informações preliminares que indicam a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso, o que aumenta ainda mais nossa angústia e nosso desejo por justiça”, diz a nota.

A instituição afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e fornecer informações que possam contribuir para esclarecer os fatos e identificar possíveis responsáveis.

Oito viaturas e 16 bombeiros atuaram na ocorrência. A edificação foi isolada e deixada aos cuidados da perícia. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML). Com informações dos portais de notícias g1 e Metrópoles.

