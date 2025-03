Mundo Zelensky afirma que Ucrânia buscou a paz “desde 1º segundo da guerra”

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A declaração foi dada um dia antes dele viajar à Arábia Saudita para mais uma tentativa de negociações para o fim do conflito Foto: Reprodução A declaração foi dada um dia antes dele viajar à Arábia Saudita para mais uma tentativa de negociações para o fim do conflito. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Ucrânia quer a paz e que a Rússia é a “única razão” pela qual a guerra foi prolongada. A declaração foi dada nesta segunda-feira (10), um dia antes dele viajar à Arábia Saudita para mais uma tentativa de negociações para o fim do conflito com autoridades dos Estados Unidos após um encontro entre ele e o presidente americano, Donald Trump, terminar em bate-boca.

“A Ucrânia vem buscando a paz desde o primeiro segundo da guerra, e sempre dissemos que a única razão pela qual a guerra continua é a Rússia”, escreveu Zelensky nas redes sociais.

De acordo com a agência de notícias AFP, uma fonte de alto escalão do governo de Kiev afirma que a delegação ucraniana vai propor à Rússia uma trégua por mar e ar durante as negociações.

“Temos uma proposta para uma trégua no ar e uma trégua no mar, porque estas são as opções de cessar-fogo que são fáceis de implementar e supervisionar, e é possível começar por elas”, disse a fonte, que pediu anonimato.

Outro ponto importante que será discutido, segundo a fonte, é a retomada no compartilhamento de Inteligência entre os EUA e a Ucrânia – interrompido depois do desastroso encontro de Zelensky e Trump. Caso a situação continue por “muito tempo”, aponta, “dará aos russos uma vantagem significativa”.

O governo russo, que elogia a posição de Washington sobre o conflito desde que Trump assumiu o cargo, disse nesta segunda-feira que não espera nenhum resultado específico ou concreto das negociações sauditas.

“Não é importante o que esperamos, é importante o que os Estados Unidos esperam. Já ouvimos as declarações, em vários níveis, de que os Estados Unidos estão esperando que os ucranianos demonstrem que estão dispostos a fazer a paz. Se os membros do regime de Kiev realmente querem a paz ou não”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O porta-voz também foi questionado sobre a aproximação entre os EUA e a Rússia e afirmou que vê o restabelecimento dos laços entre os dois países como uma tarefa longa e difícil:

“Contatos telefônicos entre eles (Putin e Trump) não são tão frequentes. Na verdade, eles tiveram apenas uma ligação telefônica durante o atual mandato (da presidência de Trump). Mas, ainda assim, (o contato) é construtivo o suficiente para manter o diálogo e resolver problemas. Estamos no estágio inicial do caminho para restaurar nossas relações bilaterais. O caminho à frente é bem longo e difícil, mas pelo menos os dois presidentes expressaram vontade política nessa direção”.

Também nesta segunda, antes de embarcar para a Arábia Saudita, o enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, falou em entrevista à emissora americana Fox News.

Witkoff afirmou que espera um avanço significativo nas negociações e que o acordo sobre minerais essenciais que foi proposto por Washington para a Ucrânia possa ser assinado. As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/zelensky-afirma-que-ucrania-buscou-a-paz-desde-1o-segundo-da-guerra/

Zelensky afirma que Ucrânia buscou a paz “desde 1º segundo da guerra”

2025-03-10