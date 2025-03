Política Alckmin rebate críticas de Trump a tarifas: “Brasil não é problema”

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vice-presidente foi questionado sobre a fala de Trump. Foto: Cadu Gomes/VPR Vice-presidente foi questionado sobre a fala de Trump. (Foto: Cadu Gomes/VPR) Foto: Cadu Gomes/VPR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta segunda-feira (10) que o “Brasil não é problema para os Estados Unidos” no caso das tarifas comerciais.

Ao ser questionado sobre as recentes declarações do presidente americano Donald Trump sobre o Brasil ser um dos países que roubam os EUA com tarifas altas, Alckmin ressaltou que a relação comercial entre os países é superavitária (quando exportações são maiores que as importações) para os norte-americanos. Sendo assim, para ele, o “Brasil não é o problema” dos EUA.

“O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um grande déficit de balança comercial, ele importa mais que exporta. Mas não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, os Estados Unidos têm superávit comercial na balança de bens e de serviços. O Brasil não é problema”, reforçou o vice-presidente em entrevista.

O “tarifaço” de Trump contra alguns países entrou em vigor na última terça-feira (4), com alíquotas de 25% para produtos importados do Canadá e do México. O republicano também taxou a China, que prometeu “lutar até o fim” na disputa comercial com os EUA.

“Outros países têm usado tarifas contra nós por décadas, e agora é a nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países. Em média, a União Europeia, China, Brasil, Índia, México e Canadá — vocês já ouviram falar deles — e inúmeras outras nações nos cobram tarifas tremendamente mais altas do que cobramos deles. É muito injusto”, avaliou Trump.

“Fomos roubados por décadas por muitos países no mundo e não vamos deixar que isso aconteça mais”, atacou. “A partir de 2 de abril, tarifas recíprocas entram em vigor. Não importa o que eles nos taxarem, nós os taxaremos”, completou.

Com o objetivo de mitigar os efeitos dessa tensão comercial para o Brasil, Alckmin se reuniu, na semana passada, com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer.

Para o vice-presidente, é positivo o diálogo com o governo dos Estados Unidos sobre as tarifas comerciais. “O que é importante? É o diálogo, esse é um bom caminho. O comércio exterior tem que ser um ganha-ganha”, acrescentou.

Segundo Alckmin, o Brasil buscará várias alternativas e buscará “aprofundar a relação com os Estados Unidos”. “O maior parceiro comercial do Brasil é a China, mas o maior investidor no Brasil são os Estados Unidos”, disse. As informações são do portal de notícias Metrópoles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/alckmin-rebate-criticas-de-trump-a-tarifas-brasil-nao-e-problema/

Alckmin rebate críticas de Trump a tarifas: “Brasil não é problema”

2025-03-10