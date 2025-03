Brasil Venda de veículos novos em fevereiro sobe 12% em um ano, diz Fenabrave

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

No total, 185 mil unidades foram vendidas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Foto: Reprodução No total, 185 mil unidades foram vendidas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As vendas de veículos novos no País tiveram crescimento de 12% no mês passado frente a fevereiro de 2024, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (10), pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a associação que representa as concessionárias de automóveis. No total, 185 mil unidades foram vendidas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Na comparação com janeiro, a alta das vendas foi de 8%. Com isso, o mercado teve crescimento de 9% no primeiro bimestre, quando foram emplacados 356,2 mil veículos. O desempenho de fevereiro foi o melhor para o mês desde os 200.997 emplacamentos de 2020, segundo dados do setor.

A previsão da Fenabrave, divulgada em janeiro, aponta a um crescimento de 5% das vendas de veículos zero quilômetro neste ano, dada a tendência de desaceleração pelos juros mais altos. Se for confirmado o prognóstico, o ano vai terminar com 2,77 milhões de veículos comercializados.As vendas de motos tiveram crescimento de 14,4% no mês passado, na comparação anual. No total, 156 mil motocicletas foram comercializadas, mais do que o total de carros de passeio vendidos no País durante o mês passado: 134,8 mil unidades.

O balanço da Fenabrave mostra que o segmento de duas rodas segue em alta, na esteira da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos em combustível. Na margem — ou seja, de janeiro para fevereiro —, as vendas de motos subiram 2,6%.

No primeiro bimestre, 307,9 mil motos foram vendidas no Brasil, volume 10,1% superior ao dos dois primeiros meses de 2024. A Fenabrave prevê aumento de 10% das vendas de motocicletas em 2025, para 2,06 milhões de unidades.

A montadora chinesa BYD, que está construindo uma fábrica de carros eletrificados na Bahia, ficou na nona posição entre os carros mais vendidos em fevereiro, com 5,17% de participação, apesar de trabalhar por ora apenas com veículos importados, o que tem incomodado montadoras tradicionais reunidas na associação Anfavea.

Na semana passada, a Anfavea, apoiada pela associação de fabricantes de autopeças Sindipeças, voltou a defender a antecipação da volta do imposto de importação completo no setor, após a chegada ao país de um grande navio da BYD transportando mais de 5,5 mil veículos novos importados.

A BYD afirmou na ocasião que possuía “exíguos estoques” e que eles têm como objetivo “atender à crescente demanda do mercado até que a produção local seja iniciada em 2025” e citou necessidade de um “ambiente regulatório equilibrado e previsível” para “garantir a competitividade e a inovação no setor”.

Venda de veículos novos em fevereiro sobe 12% em um ano, diz Fenabrave

2025-03-10