Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Um Sandero e um Jeep Compass colidiram frontalmente em São Gabriel Foto: PRF/Divulgação Um Sandero e um Jeep Compass colidiram frontalmente em São Gabriel. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Quatro pessoas morreram em um acidente no quilômetro 453 da BR-290, em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, no fim da noite de (31).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Sandero com placas do município e um Jeep Compass, emplacado em Porto Alegre, colidiram frontalmente. A tragédia ocorreu por volta das 23h20min.

Os ocupantes do Sandero – duas mulheres de 18 e 19 anos e um adolescente de 16 anos – morreram no local do acidente. O motorista do Compass, de 31 anos, chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Dois passageiros do veículo estão em estado grave. As causas do acidente serão investigadas.

