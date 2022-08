Ivan Rejane já estava preso em Belo Horizonte (MG) por divulgar vídeos na internet com ofensas e ameaças. A prisão era temporária, com prazo de cinco dias. A preventiva não tem prazo definido de duração. Ivan tem um canal no YouTube no qual se apresenta como “terapeuta” para dependentes químicos e critica políticos de esquerda.

A decisão de Moraes atendeu a um pedido da PF (Polícia Federal). Segundo a corporação, uma eventual soltura do homem teria impactos na ordem pública “tanto pelo potencial prosseguimento na prática delitiva (como já demonstrado), quanto pela recepção de uma mensagem equivocada de que as condutas praticadas por Ivan Rejane são toleradas pelo Estado”.

Em um dos vídeos que motivaram a prisão, Ivan disse que Lula deveria andar com seguranças porque ele iria “caçar” o ex-presidente, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ).