Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Segundo a PRF, as vítimas estavam em um Palio que foi atingido por uma caminhonete Foto: PRF/Divulgação Segundo a PRF, as vítimas estavam em um Palio que foi atingido por uma caminhonete. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: PRF/Divulgação

Quatro pessoas morreram, na noite de domingo (06), em um acidente envolvendo um Palio e uma L200 Triton no quilômetro 122 da BR-392, em Canguçu, no Sul do RS.

As vítimas – uma criança de 11 anos, dois adolescentes de 14 e 17 anos e um homem de 50 anos – estavam no Palio. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro teve uma pane mecânica e parou no acostamento da rodovia, no sentido Canguçu-Pelotas. O veículo foi atingido pela caminhonete quando estava sendo empurrado para o outro lado da estrada.

O motorista da L200 teve lesões leves. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A tragédia ocorreu por volta das 22h de

