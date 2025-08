Rio Grande do Sul Quatro pessoas são presas por ataque a bar em São Francisco de Paula

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

A ação resultou na morte de uma pessoa e sete feridos. Foto: Divulgação/Polícia Civil A ação resultou na morte de uma pessoa e sete feridos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul após ataque a bar na cidade de São Francisco de Paula, na Serra, na madrugada de sábado (2). Na oportunidade, três homens e uma mulher são suspeitos de participação em um homicídio e sete tentativas. O fato ocorreu às 2h.

Conforme a investigação da Polícia, dois indivíduos chegaram ao estabelecimento localizado na Avenida Getúlio Vargas em uma motocicleta. Eles dispararam contra as pessoas presentes no interior do estabelecimento. A ação resultou na morte de uma pessoa e sete feridos, alguns com lesões graves que exigiram transferência para hospitais da região.

A Polícia Civil informa que as pessoas atingidas por tiros não tinham envolvimento com a criminalidade e sem antecedentes. A vítima que morreu não tinha vínculo com atividades ilícitas. Os quatro presos em flagrante são suspeitos de envolvimento em homicídios e outros fatos em Canela, também na Serra, em julho, relacionados à disputa entre grupos criminosos pelo tráfico de drogas na região.

Foram apreendidos veículos utilizados nos crimes mais recentes, além de objetos relevantes às investigações.

2025-08-03