Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Para minimizar os congestionamentos na entrada da cidade, a EPTC recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas. Foto: Alex Rocha/PMPA Para minimizar os congestionamentos na entrada da cidade, a EPTC recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre vai iniciar, a partir das 10h desta segunda-feira (4), a troca das juntas de dilatação da rampa de acesso ao corredor humanitário pela avenida Castelo Branco. Os serviços acontecem simultaneamente com as obras do corredor.

Ao todo, serão trocadas as quatro juntas de dilatação, que são componentes essenciais para a estabilidade do viaduto diante das variações de temperatura e movimentações naturais da estrutura. A previsão é que os reparos sejam concluídos em até 60 dias.

“Programamos a troca das juntas com as obras do corredor humanitário para evitar transtornos futuros aos motoristas. É um serviço importante e necessário para a segurança de quem circula por este local”, destaca o secretário de Serviços Urbanos, Vitorino Baseggio.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) realiza obras de requalificação do corredor humanitário, na parte que liga a avenida Castelo Branco à elevada da Conceição. No trecho de 400 metros, estão sendo executados os serviços de retaludamento do talude com a instalação de colchão reno, uma espécie de tela em formato de gaiola, e a armação da manta asfáltica impermeabilizante. Após, será feito o corte e a raspagem da atual pavimentação para a correção de elevações e inclinações no trecho.

A última etapa é o acabamento de gramas, a colocação de contenção lateral com barreiras de concreto New-Jersey e a repavimentação. O serviço está sendo executado, primeiramente, pelo lado esquerdo da via. Os serviços, executados pela empresa Sultepa, estão estimados em R$ 1,4 milhão.

Ainda, estão sendo realizadas intervenções na parte inferior do corredor, na intersecção da avenida Júlio de Castilhos e a rua da Conceição. O canteiro central e os meios-fios da vida serão ajustados. Após, a via receberá nova pavimentação.

Trânsito

Para minimizar os congestionamentos na entrada da cidade, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas, evitando acessar a cidade pela Castelo Branco devido ao estreitamento da rampa de acesso ao Corredor Humanitário, em direção ao túnel da Conceição. A partir da ponte do Guaíba, a melhor opção é seguir pela avenida Sertório e virar à direita na avenida Farrapos.

Para os condutores que trafegam pela BR-448, a melhor opção é utilizar a BR-290 (Freeway), sentido litoral, e acessar a avenida dos Estados em direção ao Aeroporto Salgado Filho.

Após, é possível seguir pela avenida dos Estados em direção à Terceira Perimetral (zonas Sul e Leste) ou avenida Farrapos, no sentido ao Centro.

Para quem vem do litoral pela BR-290 (Freeway), a orientação é também utilizar a avenida dos Estados ou a entrada pela avenida Assis Brasil, para acessar o aeroporto através do prolongamento da avenida Severo Dullius, na Zona Norte, a partir da rua Dona Alzira.

Os agentes e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

