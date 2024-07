Brasil Quatro turistas que sumiram em caverna de Goiás são achados vivos

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

O grupo entrou no local por volta das 14h de domingo (30), sem o auxílio de guias locais e portando apenas celulares Foto: Semad-GO/Divulgação Foto: Semad-GO/Divulgação

Equipes de regate encontraram, no início da tarde desta segunda-feira (1º), quatro turistas que estavam desaparecidos havia cerca de 22 horas em uma caverna localizada no Parque Estadual da Terra Ronca, em Goiás.

O grupo entrou na caverna por volta das 14h de domingo (30), sem o auxílio de guias locais e portando apenas celulares, usados para iluminação. A namorada de um dos turistas ficou do lado de fora da caverna aguardando o grupo, que não retornou.

Os bombeiros foram acionados pela jovem, e fizeram buscas até o início da madrugada desta segunda-feira com ajuda de pessoas que conhecem a região. O trabalho foi retomado no começo da manhã e finalizado com a localização das vítimas com vida.

Segundo a Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) de Goiás, que acompanha as buscas, são quatro homens, um deles de 64 anos, que tem a mobilidade reduzida.

De acordo com a Semad, o parque foi criado em 1989 e delimitado em 1996. Ele conta com cavernas, espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, rios, cachoeiras e sítios ecológicos.

Em 2023, a Semad aprovou o Plano de Manejo Espeleológico do Parque Estadual de Terra Ronca, um documento que estabelece normas para o zoneamento e uso de cavernas no parque. A estimativa é que no interior do Peter, um dos conjuntos espeleológicos mais importantes da América do Sul, existam mais de 200 cavernas.

