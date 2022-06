Porto Alegre Quatrocentas novas lixeiras são instaladas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Segundo o DMLU, essas lixeiras devem ser utilizadas para o descarte de pequenos resíduos Foto: Giulian Serafim/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) instalou, de fevereiro até o fim de junho, 400 novas lixeiras laranjas, tipo bolinha, em Porto Alegre. Os equipamentos fazem parte de um lote de 500 lixeiras que foram adquiridas via pregão eletrônico por R$ 239 mil.

Os cem cestos coletores restantes serão usados para atender novos pedidos de reposição ou instalação. A maioria dos equipamentos foi instalada nas regiões Centro, Extremo-Sul, Leste, Norte e Sul da Capital.

Os recipientes são feitos em aço galvanizado, com pintura poliéster, bocal maior do que os antigos e com acabamento em chapa dobrada, buchas de vinil nos encaixes com pedestal e cinco furos no fundo para drenagem, evitando o acúmulo de água no seu interior.

Segundo o DMLU, essas lixeiras devem ser utilizadas apenas para o descarte de pequenos resíduos.

