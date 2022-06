Porto Alegre Justiça determina assembleia geral de credores da Rede Metodista

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

O pedido de recuperação judicial foi feito em abril de 2021 Foto: Divulgação O pedido de recuperação judicial foi feito em abril de 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O juiz do 2º Juizado da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre, Gilberto Schäfer, determinou a realização da assembleia geral de credores do processo de recuperação judicial da Rede Metodista no dia 10 de agosto, às 14h, em primeira convocação.

Será apreciado o plano de reestruturação apresentado pelo grupo, com o objetivo de atender às reivindicações provenientes das negociações com os credores. No dia 10 de agosto, a assembleia será instalada se estiverem presentes mais de 50% dos credores de cada classe, tendo segunda convocação marcada para o dia 24, também às 14h, com qualquer quórum.

A deliberação poderá ser acompanhada de forma virtual. O cadastramento para a participação on-line deve ser feito até 24 horas antes do evento. Na assembleia, a divisão dos credores será feita em quatro classes: trabalhistas, detentores de garantias, empresas de micro e pequeno porte e demais credores que não se enquadram nas classes anteriores.

No total, são mais de 10 mil credores, envolvendo um passivo de R$ 577,8 milhões. A Rede Metodista está presente em cinco Estados e emprega mais de 3 mil funcionários. O pedido de recuperação judicial foi feito em abril de 2021. Caso seja aprovado pelos credores, o plano será encaminhado para homologação judicial.

