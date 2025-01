Mundo “Que sensação incrível!”, diz Trump em seu retorno à Casa Branca

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Líder republicano exerceu seu primeiro mandato presidencial em 2017-2020. (Foto: Divulgação/White House)

Realizada na segunda-feira (20), a posse de Donald Trump para o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos (o primeiro foi em 2017-2020) ainda rende assunto. E os detalhes relativos aos primeiros momentos do novo “inquilino” da Casa Branca são revelados aos poucos. Como a manifestação do republicano ao retornar ao escritório de trabalho conhecido como “Salão Oval”.

“Que sensação incrível”, disse ele a fontes próximas quando perguntado sobre como se sentia ao voltar a ocupar o local. “É uma das melhores sensações que já tive.”

Um retrato de George Washington estava pendurado sobre a lareira, da mesma forma que quatro anos antes, substituindo o de Franklin D. Roosevelt, que ocupava aquele lugar durante o mandato de Biden, acompanhado de outro retrato, do terceiro presidente norte-americano, Thomas Jefferson (Trump é o 47º).

De acordo com informações, um busto do líder britânico da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, também foi colocado de volta em seu lugar no Salão Oval, como esteve no primeiro mandato de Trump. O objetivo, como sempre com a presidência, é projetar uma imagem de poder e dignidade, e Trump considera que sua equipe fez um excelente trabalho.

“Acabei de chegar. Minha equipe entrou antes, tem decoradores extraordinários”, disse Trump, que passou grande parte dos últimos quatro anos em seu resort luxuoso de Mar-a-Lago, na Flórida. Apontando os retratos de seus predecessores, ele acrescentou: “Posso viver com George Washington, posso viver com Thomas Jefferson. Eles tomaram um caminho muito seguro.”

Carta de Biden

Uma carta escrita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e dirigida ao seu sucessor, o presidente Donald Trump, foi encontrada na mesa do Salão Oval da Casa Branca e divulgada nesta quarta-feira (22) pela imprensa do país. A missiva, com data de 20 de janeiro de 2025 (dia da posse do novo mandatário), começa com a saudação “Caro Presidente Trump” e adota um tom conciliador, expressando votos de prosperidade para o futuro da nação.

“Ao deixar este cargo sagrado, desejo a você e sua família tudo de melhor nos próximos quatro anos. O povo americano — e os povos de todo o mundo — esperam nesta casa firmeza durante as inevitáveis tempestades da história, e minha oração é que os anos vindouros sejam um tempo de prosperidade, paz e graça para nossa nação”, diz a carta de Biden. E conclui: “Que Deus o abençoe e o guie, como tem abençoado e guiado nosso amado país desde sua fundação.”

O documento leva a assinatura de Biden e segue uma tradição entre os presidentes dos Estados Unidos. Eles costumam deixar mensagens escritas para seus sucessores, como uma demonstração de cortesia e continuidade institucional.

Donald Trump já havia comentado anteriormente sobre a existência da carta, referindo-se a ela como “muito agradável”. Embora no passado tenham ocorrido tensões entre os dois líderes, este gesto simboliza um momento de respeito mútuo durante a transição presidencial.

Quando Trump e sua esposa, Melania, haviam chegado para a tradicional visita à Casa Branca antes da posse, Biden os recebeu ao lado da esposa, Jill. “Bem-vindo à casa”, disse o democrata. (Com informações da agência de notícias AFP)

