Notas Mundo Queda de avião humanitário queniano deixa seis mortos

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Pelo menos seis pessoas morreram na queda de um avião queniano, na segunda-feira (4), na Somália, onde a aeronave fazia uma missão humanitária, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Quênia, que considerou as circunstâncias do acidente “pouco claras” e pediu uma “investigação imediata”.

