Mundo Queda de helicóptero que matou presidente iraniano ocorreu devido a mau tempo

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente Ebrahim Raisi, considerada a segunda pessoa mais importante do governo do Irã, morreu quando seu helicóptero caiu em maio Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O acidente de helicóptero que matou o presidente iraniano Ebrahim Raisi foi causado pelo mau tempo, informou o comitê especial de investigação iraniano. O relatório final sobre o incidente, divulgado neste domingo (1º), diz que as condições climáticas no local no momento do incidente incluíam neblina espessa.

Raisi, um linha-dura que era visto como um potencial sucessor do líder supremo aiatolá Ali Khamenei, morreu quando seu helicóptero caiu em maio em uma região montanhosa perto da fronteira com o Azerbaijão.

“As condições climáticas complicadas na região foram o principal motivo da queda do helicóptero”, concluiu o relatório final, de acordo com a TV estatal do Irã.

Uma espessa massa de neblina fez com que o helicóptero que transportava Raisi e seus companheiros caísse na montanha, segundo o relatório emitido por um alto comitê encarregado pelo exército iraniano para investigar o incidente.

Um relatório preliminar do exército iraniano havia dito em maio que nenhuma evidência de crime ou ataque havia sido encontrada durante a investigação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/queda-de-helicoptero-que-matou-presidente-iraniano-ocorreu-devido-ao-mau-tempo/

Queda de helicóptero que matou presidente iraniano ocorreu devido a mau tempo

2024-09-01