Inter Em Caxias do Sul, Inter enfrenta o Juventude pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Times se enfrentam às 18h30min deste domingo, no estádio Alfredo Jaconi Foto: Divulgação Arte: Juventude Foto: Divulgação

Juventude e Inter se enfrentam às 18h30min deste domingo (1º), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Juventude chega motivado para o duelo com o Inter. No meio de semana, a equipe alviverde largou em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil ao superar o Corinthians por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. No Brasileiro, o clube abre a rodada em 13º lugar na tabela, com 28 pontos.

Já o Inter tenta confirmar um novo momento no Brasileirão depois de somar quatro pontos em duelos contra o Cruzeiro. O time de Roger abriu vantagem em relação ao Z-4 e sonha com vaga na Libertadores. O Colorado ocupa a 11ª posição, com 29 pontos, 10 atrás do G-6.

Escalações prováveis

Juventude – técnico: Jair Ventura

Provável escalação: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Luís Oyama (Dudu Vieira), Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo.

Quem está fora: Nenê e Zé Marcos (suspensos); Mandaca, Gilberto, Gabriel Taliari, Thiaguinho, Caíque e Danilo Peixoto (lesionados).

Pendurados: Danilo Boza, Jean Carlos, Gabriel Inocêncio, Alan Ruschel e Emílio Faro (auxiliar técnico).

Inter – técnico: Roger Machado

Provável escalação: Rochet; Nathan (Bruno Gomes), Vitão, Robert Renan e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Wesley; Borré.

Quem está fora: Mercado e Rogel (suspensos); Fabrício (retreinamento), Lucca (reforço muscular) e Wanderson (lesionado).

Pendurados: Bruno Gomes, Gabriel Carvalho, Igor Gomes, Renê, Robert Renan, Rômulo, Wanderson e Wesley.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo De Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Renan Aguiar Da Costa (CE)

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP).

