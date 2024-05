Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve ter mais chuvas e queda de temperatura nos próximos dias

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Na maior parte do Estado, o volume de chuva previsto estará acima de 50 milímetros. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Na maior parte do Estado, o volume de chuva previsto estará acima de 50 milímetros. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O Rio Grande do Sul deve ter mais chuvas e mudança nas temperaturas nos próximos dias. Neste sábado (25), o avanço de um anticiclone migratório deve estabilizar o tempo em todo o RS e provocar a queda mais acentuada das temperaturas, com possibilidade de geada nas regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste.

No domingo (26), o mesmo padrão deve se repetir em todo o Estado, com probabilidade de chuva mais moderada sobre a Serra, a Região Metropolitana e o Litoral Norte, devido ao aporte de umidade oceânica do anticiclone migratório.

A tendência para o início da semana é de precipitação e estabilidade no tempo. Na segunda-feira (27), a formação de um breve cavado invertido, ocasionado pela divisão do anticiclone migratório durante sua trajetória pelo Estado e que pode evoluir para uma área de baixa pressão, deve provocar queda na pressão em superfície e provocar chuva mais volumosa sobre as regiões Sul e Campanha.

Na terça-feira (28), esse sistema deve se enfraquecer sobre o Estado e causar chuva localizada na região da Serra, à medida que o sistema avança em direção ao oceano. Na maior parte do Estado, as temperaturas devem cair e o tempo deve permanecer estável.

Na quarta-feira (29), a tendência é de tempo estável sobre todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas mais amenas.

Na maior parte do Estado, o volume de chuva previsto estará acima de 50 milímetros. A precipitação mais expressiva nos próximos dias é esperada principalmente para as regiões Sul, Central e Metropolitana, com volumes entre 100 e 200 milímetros.

Rio Grande do Sul deve ter mais chuvas e queda de temperatura nos próximos dias

2024-05-24