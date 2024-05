Rio Grande do Sul Envio de alimentos e medicamentos ao Rio Grande do Sul será priorizado pelos Correios

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

A finalidade é que a entrega seja acelerada, sem obrigatoriamente ter que passar por Porto Alegre para posterior distribuição. Foto: Divulgação

O envio de alimentos e medicamentos terá prioridade no envio ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. Na 14ª reunião da Sala de Situação, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, o ministro Rui Costa orientou que o processo de distribuição desses itens ocorra de forma mais descentralizada. Para isso, os Correios devem encaminhar nos próximos dias cerca de 700 toneladas de alimentos com entregas focadas nos diversos municípios atingidos pelo desastre climático.

O transporte aéreo desses itens também será priorizado pela Força Aérea Brasileira. A finalidade é que a entrega seja acelerada, sem obrigatoriamente ter que passar por Porto Alegre para posterior distribuição. Também ficou definido na reunião a orientação para que as solicitações de doações de alimentos sejam incentivadas neste momento.

“A prioridade até terça-feira (28) será a distribuição de alimentos e medicamentos. O nosso objetivo é que os alimentos cheguem a quem precisa com ainda mais rapidez. Após zerar o envio desses itens que estão nos postos de distribuição, vamos focar no envio de cobertores e colchões, tendo em vista a queda de temperatura no Rio Grande do Sul”, sinalizou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A determinação é de que seja ampliada a capilaridade no processo de entregas e o presidente dos Correios, Fabiano Silva, sinalizou ajuste na logística. “A equipe dos Correios agora consegue atuar em novas áreas no estado e já estamos priorizando a descida de alimentos não perecíveis. Agora, vamos avançar com as entregas diretamente em outras regiões e municípios, sem ter que fazer estocagem na capital”, afirmou.

