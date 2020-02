Colunistas Queda dos juros: nunca antes na história do Brasil

Por Flavio Pereira | 6 de fevereiro de 2020

Reunião do Copom. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Copom, Conselho de Política Monetária do Bano Central, anunciou ontem uma decisão histórica: a derrubada dos juros básicos de 4,50% para 4,25% ao ano. O anúncio, feito ontem à tarde, representa a quinta redução seguida e o indicador é o menor patamar da história do Brasil. Repetindo: nunca os juros básicos foram tão baixos no Brasil.

Que almoço!

O presidente Jair Bolsonaro almoçou ontem no Palácio do Planalto com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Todos na mesma mesa.

Mourão e Tereza Cristina na FPA

A primeira reunião de 2020 da Frente Parlamentar da Agropecuária, presidida terça-feira pelo deputado gaúcho Alceu Moreira (MDB), contou com presenças de peso: o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e deputados membros da FPA. Mourão deu detalhes importantes sobre o Conselho da Amazônia, do qual foi nomeado coordenador, e ressaltou que o setor obedecerá 3 eixos: proteger, preservar e desenvolver. A ministra da Agricultura, segundo Alceu Moreira,”reafirmou a necessidade de elevarmos a imagem do agro brasileiro no exterior, pois é evidente que ele anda junto com o meio ambiente e precisa da mata preservada para produzir”.

Recadastramento eleitoral: até 11 de março

O recadastramento eleitoral, que introduz a biometria para os eleitores, ainda está muito lenta em diversas cidades gaúchas. O Tribunal Regional Eleitoral reafirmou que o prazo termina dia 11 de março. Em Porto Alegre, até dezembro, 274.783 eleitores cadastraram impressões digitais, de um total de 1,07 milhão de eleitores. Representa 25,48% do eleitorado.

Escândalo na CPI do Marchezan?

Os depoimentos previstos para hoje na CPI da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que investiga denúncias de irregularidades na gestão do prefeito Marchezan Júnior, poderão abrir uma outra frente. Dependendo do que revelarem Claudio Souto e sua mulher, Grace de La Rocha, protagonistas da denúncia que originou a comissão, alguns vereadores poderão perder o sono. E comprometerem sua reeleição.

Fora do acordo

PSOL e o Novo são as únicas bancadas que não participaram do acordo de divisão de cargos na Assembleia Legislativa.

Voltar Todas de Colunistas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário