Quem é a deputada de Santa Catarina que levou a filha bebê como "escudo" para ocupação do plenário da Câmara

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) levou a filha bebê como escudo na ocupação no plenário da Câmara dos Deputados. (Foto: Reprodução)

Na noite de quarta-feira (6), a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) levou a filha bebê como escudo na ocupação no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Natural de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, ela foi eleita para o cargo nas eleições de 2022.

O deputado Reimont (PT-RJ), presidente da Comissão de Direitos Humanos, acionou o Conselho Tutelar de Brasília para apurar uma possível situação de risco envolvendo a deputada e a filha bebê.

Zanatta, de 40 anos, foi candidata a prefeita de Criciúma nas eleições de 2020, mas não foi eleita. Atualmente, como deputada, integra duas comissões na Câmara: a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e a Comissão Especial sobre Direito Digital.

De acordo com a Câmara dos Deputados, no plenário em 2025 ela teve: 19 dias de presença e 1 dia de ausência injustificada.

Nas redes sociais, Zanatta se apresenta como aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ela defende pautas como o armamento civil, é contra o aborto e se posiciona contra a obrigatoriedade da vacinação, tendo inclusive apresentado projetos de lei que questionam políticas públicas de imunização

Nas eleições de 2022, a deputada Julia Zanatta declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 2.525.000, incluindo dois apartamentos em Florianópolis, R$ 85 mil em espécie, dois terrenos em Morro da Fumaça, um carro e R$ 45 mil na poupança.

Em 2023, Zanatta se envolveu em um episódio polêmico durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ela acusou o deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA) de importunação após ele se aproximar por trás para cochichar durante uma discussão.

O caso foi levado ao Conselho de Ética, mas foi arquivado após pedido de desculpas do parlamentar.

Bebê de colo

Oposicionista ocupavam desde a terça-feira (5) os plenários de Câmara e Senado. Eles protestam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Diante de críticas de ter levado a filha, Zanatta admitiu que estava usando a criança como “escudo”.

“Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança (nenhum abortista jamais esteve) eles querem é inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando sim uma criança como escudo”, declarou a deputada.

A assessoria da deputada explicou que a declaração se refere ao uso da criança como escudo por pessoas que tentam atacá-la.

No ofício ao Conselho Tutelar, o deputado Reimont afirma que a situação pode configurar exposição indevida de uma criança a ambiente de instabilidade e risco físico, o que, segundo ele, contraria princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional”, escreveu o parlamentar.

A Comissão solicita que o Conselho Tutelar apure os fatos e, se necessário, adote as providências legais cabíveis.

