Política Alexandre de Moraes autoriza equipe de médicos a visitar Bolsonaro

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Na segunda-feira (4), Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. (Foto: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nessa quinta-feira (7) o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber a visita de seus médicos particulares. Na segunda-feira (4), Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas na casa de Bolsonaro, que mora em Brasília.

Moraes aceitou o pedido feito pela defesa para que o ex-presidente seja atendido pelos médicos Cláudio Augusto Vianna Birolini, Luciana de Almeida Costa Tokarski, Erasmo Tokarski e Leandro Santini Echenique.

Na decisão, Moraes também disse que, em caso de urgência, a defesa de Bolsonaro deverá comprovar, no prazo de 24 horas, a necessidade de eventual internação.

Desde 2018, quando foi alvo de uma facada, o ex-presidente tem problemas de saúde na região do estômago e passou por diversas cirurgias.

A prisão domiciliar foi determinada no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é investigado pela atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política.

Nesse processo, Bolsonaro é investigado por mandar recursos, via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo. O julgamento deve ocorrer em setembro.

Visitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou nessa quinta-feira (7) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na casa dele, em Brasília (DF), onde cumpre prisão domiciliar. “Ele está bem, está sereno”, disse Tarcísio após o encontro.

Tarcísio chegou por volta das 14h30. A visita durou cerca de duas horas. O governador de São Paulo recebeu horas antes autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para a ida.

O governador paulista disse haver razões político-institucionais e humanitárias, ao pedir a autorização, na véspera. “O peticionário é correligionário e amigo do ora recluso. Diante de tal circunstância —que, no mais, é de amplo conhecimento público—, o peticionário considera que existem razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização de visita pessoal ao Senhor Jair Messias Bolsonaro”, disse.

Em prisão domiciliar desde segunda-feira (4), Bolsonaro declarou “interesse em receber as visitas de todas as pessoas indicadas”.

Nesta quinta, Moraes também autorizou que a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) e outras três pessoas conversassem com o ex-presidente em casa.

Todos os visitantes precisam cumprir as medidas determinadas pelo ministro do Supremo. Eles são proibidos de utilizar o celular na casa de Bolsonaro e não podem tirar fotos ou gravar vídeos com o ex-presidente. As informações são da Agência Brasil e do jornal Folha de S.Paulo.

