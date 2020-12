Futebol Quem é Kaio Jorge, o algoz do Grêmio na Libertadores 2020

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ivan Storti / Santos FC

Autor de 3 dos 5 gols do Santos contra o Grêmio nas quartas de final da Libertadores, o pernambucano Kaio Jorge é o artilheiro da equipe alvinegra na competição e já vem despertando a atenção de clubes europeus.

Nascido em Olinda-PE, Kaio chegou ao Santos logo aos 10 anos, em 2012. E a fama de melhor base do Brasil se fez presente mais uma vez, Kaio Jorge foi lançado no time profissional já em 2018, com apenas 16 anos, sendo o sexto jogador mais jovem a estrear pelo o clube. E antes disso já havia atuado pela sub-15 do Brasil, no vice-campeonato do Sul-Americano de 2017. Em 2019, um ano depois de sua estreia no profissional do Santos, ainda disputou o Sul-Americano e o Mundial, ambos Sub-17. Na Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2019, além do título, Kaio Jorge conquistou a chuteira de bronze, com 5 gols.

Esses números e boas atuações de Kaio já fazem o jogador ser especulado em clubes europeus. Segundo informações do jornal SporArena, da Turquia, dois times prometem investir pesado na contratação de Kaio: Fenerbahçe e Juventus. O interesse dos italianos é antigo, mas a matéria traz uma novidade. A diretoria da Velha Senhora estaria disposta a desembolsar até € 20 milhões de euros (R$ 127 milhões, na cotação atual) no negócio.

José Carlos Peres, ex-presidente santista, concedeu entrevista há alguns meses e comentou sobre os rumores da venda de Kaio Jorge. “Não é mistério que o Kaio Jorge é procurado. Se não recebermos as ofertas que considero adequadas até um determinado prazo, vamos mantê-lo até o final da temporada. A Juventus perguntou sobre ele, mas não fez ofertas formais. Respondi que a cláusula de liberação é de 75 milhões de euros (R$ 409 milhões)”, disse ao Calciomercato.

De origem humilde, Kaio ainda disse após a partida contra o Grêmio na Libertadores: “Agradecer ao meu pai e minha mãe, tiveram que vender tudo no começo para eu estar aqui hoje. 2011 eu estava vendo a Libertadores do Santos, vendo o Neymar jogar pela televisão, e hoje posso estar aqui na Vila Belmiro ajudando o Santos.”

O Santos agora fica à espera de Racing ou Boca Juniors na semi-final da Copa Libertadores, esperando que Kaio Jorge repita o feito de Neymar em 2011 e ajude a trazer mais uma Libertadores para a equipe santista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol