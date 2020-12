Esporte Richarlison marca, e o Everton bate o Leicester e cola nos líderes; O Arsenal tropeça

16 de dezembro de 2020

Richarlison e Holgate fizeram os gols da partida. (Foto: Reprodução)

Com um gol de Richarlison, o Everton engatou a segunda vitória seguida no Campeonato Inglês ao derrotar o Leicester por 2 a 0 nesta quarta-feira (16), fora de casa, e voltou a se aproximar dos líderes da competição. O Arsenal tropeçou mais uma vez e o Leeds venceu de goleada.

Com o triunfo, o Everton, que vinha oscilando, chega a três jogos sem vencer e soma 23 pontos, a dois de Tottenham e Liverpool, que dividem a liderança e se enfrentam nesta quarta. O time do técnico italiano Carlo Ancelotti é o quinto colocado, atrás, além dos líderes, de Southampton e do próprio Leicester, que caiu para o quarto posto, com 24.

Após um início de jogo equilibrado e sem grandes oportunidades de gol, o Everton contou com o brilho de Richarlison para inaugurar o placar, aos 21 minutos da etapa inicial. O brasileiro recebeu na esquerda, cortou para o meio e arriscou rasteiro de fora da área. O goleiro Schmeichel até tocou na bola, mas não evitou o gol do atacante.

Atrás do placar, o Leicester teve mais posse de bola, mas careceu de criatividade e eficácia nas poucas vezes em que levou perigo. Além disso, apresentou problemas na defesa. Com isso, os visitantes aproveitaram e ampliaram aos 26 minutos do segundo tempo com Holgate. O lateral pegou rebote de Schmeichel, que fez duas grandes defesas na sequência, e mandou para as redes para definir a vitória.

Mais um tropeço

O Arsenal não dá mostras de que vai conseguir colocar fim ao seu calvário na liga inglesa e acumulou mais um tropeço nesta quarta. O time londrino empatou com o Southampton, uma das surpresas positivas da competição, por 1 a 1, em casa.

Com o resultado, a equipe comandada por Mikel Arteta completou seis partidas sem vencer no torneio. O time de Londres soma 14 pontos e está na 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento. Já o Southampton está na terceira colocação, com 24 pontos.

