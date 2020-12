Esporte Cristiano Ronaldo perde pênalti, e a Juventus empata com a Atalanta no Campeonato Italiano

Craque português não joga bem e ainda desperdiça a cobrança no segundo tempo. (Foto: Reprodução)

A Juventus empatou em 1 a 1 com a Atalanta nesta quarta-feira (16), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Turim saiu na frente com o belo gol de Chiesa, no primeiro tempo, mas Freuler igualou na etapa final. Cristiano Ronaldo teve grande oportunidade para decidir a partida, mas o goleiro Gollini defendeu a sua cobrança de pênalti. Resultado ruim para as duas equipes, que podem terminar a rodada mais distantes das primeiras posições.

Cristiano Ronaldo é o artilheiro do atual Campeonato Italiano, com 10 gols. Ele também é o máximo goleador dos clubes da Europa no ano de 2020, com 31 gols. O craque português poderia ampliar essas estatísticas, mas perdeu o pênalti diante da Atalanta. Foi a 26ª vez que o ele desperdiçou uma cobrança na carreira.

O meio-campista Arthur foi substituído em meados do primeiro tempo, após um choque com Romero. Aparentemente a pancada foi na perna direita, próxima ao joelho. O brasileiro vinha de uma boa sequência pela Juventus nos últimos jogos. Ele passará por exames médicos nas próximas horas para se averiguar se houve lesão.

O zagueiro Leonardo Bonucci chegou a marca de 300 jogos pela Juventus no Campeonato Italiano. Ele é o 14º atleta na história do clube a atingir esse número.

Próximos jogos

Na próxima rodada, neste sábado (19), a Juventus vai enfrentar o Parma, fora de casa. Enquanto isso, a Atalanta vai encarar no domingo a Roma, em Bérgamo.

