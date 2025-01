Mundo Quem é quem: conheça os indicados ao gabinete do segundo governo de Trump

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Time inclui até um adepto de fake news sobre vacinas. (Foto: Divulgação/White House)

A segunda gestão de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos começou nesta semana com a posse do republicano e de seu vice, J.D. Vance. Ele também indicou diversos nomes conservadores para cargos-chave, incluindo o bilionário Elon Musk no comando de um novo departamento, destinado a aumentar a eficiência governamental.

Na lista também estão J.D. Vance, Marco Rubio, Robert F. Kennedy Jr., Susie Wiles, Pete Hegseth, Pam Bondi e Kristi Noem. Confira, a seguir, seus perfis resumidos e os setores nos quais eles atuarão.

J.D. Vance

Vance será o vice-presidente de Trump, e, como tal, atuará como presidente em caso de viagens, tratamentos médicos e afins do titular do cargo. Também terá a função de presidente do Senado, dando o voto decisivo em caso de empate em alguma matéria.

Tem 40 anos e foi senador por Ohio de 2023 até o início de 2025. Prestou serviço na Marinha americana durante a Guerra do Iraque e é autor de um livro de ficção, “Hillbilly Elegy”, adaptado para filme pela Netflix. É conservador, cristão e casado com uma mulher indiana, com quem tem três filhos.

Marco Rubio

Senador pela Flórida desde 2020, Rubio foi o primeiro indicado confirmado pelo Senado. Ele irá liderar o Departamento de Estado, ou seja, será o principal responsável pelas relações internacionais do novo governo. Rubio é filho de cubanos que emigraram para os Estados Unidos e defende uma posição mais dura nas relações com a ilha onde seus antepassados viveram.

Rubio foi um dos candidatos nas primárias republicanas de 2016 e trocou farpas com Trump, mas depois se aproximou do agora presidente. Costuma ter posições duras também contra China, Irã, Venezuela e Rússia – chegou a ser chamado de “intervencionista” por alguns republicanos, mas defendeu o fim da guerra na Ucrânia.

Elon Musk

Homem mais rico do mundo na atualidade, Musk se aproximou de Trump durante a campanha e comandará o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês). Sua função ainda não está muito clara, mas Trump relatou que ele trabalhará fora do governo para oferecer “conselhos e orientação”. Prometeu inicialmente entregar US$ 2 trilhões em cortes de gastos, mas depois recuou da cifra.

É dono de diversas empresas, como a rede social X (antigo Twitter), a fabricante de carros elétricos Tesla, a companhia de exploração espacial SpaceX, a fornecedora de internet via satélite Starlink e outras. Sul-africano de nascimento, Musk estudou nos Estados Unidos e conseguiu amealhar uma fortuna gigantesca no ramo da tecnologia. Nos últimos anos, passou a se identificar cada vez mais com posições políticas de direita.

Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy Jr. foi um candidato independente nas eleições de 2024, mas retirou seu nome da disputa antes da reta final. Ele foi indicado para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, estando à frente da agência que supervisiona desde medicamentos, vacinas e segurança alimentar até pesquisas médicas e os programas de segurança social Medicare e Medicaid.

Já fez diversas declarações antivacina, incluindo propagar a teoria já refutada cientificamente de que a vacina contra a poliomielite (paralisia infantil) causa autismo. No entanto, o próprio Trump já afirmou após as eleições que não ocorrerão mudanças na política sobre essa vacina específica.

Susie Wiles

Wiles foi o primeiro nome da nova equipe anunciado por Trump, para chefiar o gabinete do novo governo. A função costuma ser a de montar a equipe do presidente, gerenciar o fluxo de pessoas e informações para o presidente e realizar negociações políticas.

Ela foi responsável por fazer a campanha de Trump ser mais disciplinada e focada em 2024 do que em 2020 e 2016 e tem bom trânsito entre todas as alas do Partido Republicano e trabalhou com o governador da Flórida, Ron DeSantis, em sua primeira campanha para o governo do Estado.

Pete Hegseth

Ex-apresentador de TV do canal conservador Fox News, Hegseth é amigo pessoal de Trump. Ele é veterano das guerras do Iraque e do Afeganistão, mas não tem nenhuma experiência relacionada a cargos na área de Segurança Nacional.

É formado em políticas públicas em Harvard e em ciência política em Princeton, mas já declarou ter vontade de devolver seu diploma de Harvard. Ele classificou a abordagem do governo Biden em relação à segurança nacional como “fraca”.

Pam Bondi

Bondi foi indicada para procuradora-geral dos Estados Unidos, cargo que acumula funções com o Departamento de Justiça. Se confirmada, ela será a responsável por iniciar investigações e principal conselheira de Trump em assuntos legais. Ela foi a segunda opção para o cargo, após a primeira, Matt Gaetz, ter o nome ligado a escândalos sexuais.

Bondi é lobista e já foi advogada de Trump durante a acusação de impeachment que ele sofreu no mandato anterior. Também já foi procuradora-geral da Flórida entre 2010 e 2019.

Kristi Noem

Ex-governadora de Dakota do Sul, Noem deve assumir o cargo de secretária de segurança interna, a principal responsável pela segurança nas fronteiras, tema fundamental para Trump e sua base de apoiadores. A agência ainda supervisiona entidades como a Guarda Costeira e o Serviço Secreto.

Noem foi elogiada por Trump por ter enviado soldados da Guarda Nacional para ajudar o Texas a combater uma crise migratória durante o governo Biden. Ela foi alvo de grande controvérsia quando revelou em uma autobiografia que atirou numa cachorrinha da família que perseguia galinhas. (Estadão Conteúdo)

Quem é quem: conheça os indicados ao gabinete do segundo governo de Trump

2025-01-21