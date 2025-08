Esporte Quem é Rafael Câmara, piloto brasileiro campeão da F3 e cotado para substituir Hamilton na Ferrari

Natural do Recife (PE), Rafael Câmara iniciou sua trajetória no kart em Pernambuco e mudou-se para a Europa em 2016.

Aos 20 anos, Rafael Câmara é a nova sensação do automobilismo brasileiro. O pernambucano conquistou o título da Fórmula 3 de maneira antecipada, neste domingo (3), na etapa da Hungria.

“Sacrifício. Esse é o trabalho de uma vida inteira”, definiu o jovem piloto em entrevista pós-prova. Câmara terminou a corrida com 156 pontos. Ele se manteve na liderança durante toda prova, abrindo até 1.3s de diferença para o espanhol Mari Boya.

A F3 é considerada uma das categorias de acesso à F1.

“Estou muito feliz. Todo o trabalho duro que tivemos ao longo da temporada foi recompensado. Agora, enfim, podemos relaxar um pouco”, disse Câmara, que confirmou seus planos para o próximo ano.

“Vou tirar férias, aproveitar um pouco o Brasil com minha família e meus amigos. É bom ser campeão com uma rodada de antecedência, porque podemos finalmente relaxar. Depois, com certeza, será Fórmula 2”, confirmou.

O excelente desempenho do jovem, que também integra a Academia Ferrari desde 2021, o coloca como possível substituto de Lewis Hamilton na escuderia italiana da Fórmula 1.

Em sua temporada de estreia na Fórmula 3, Rafael Câmara superou o recorde de três pole positions, que era dividido por Alexander Smolyar, Dennis Hauger, Gabriele Minì, Leonardo Fornaroli e Logan Sargeant. Ele largou na frente por cinco vezes e pode aumentar a conta na última etapa da temporada.

A campanha do brasileiro até esta, que foi a 9ª corrida da temporada, contou com quatro vitórias, todas em corridas principais, cinco pódios e sete chegadas entre os cinco melhores pilotos. A Fórmula 3 retorna no final de semana dos dias 5 a 7 de setembro, em Monza, na Itália, para o encerramento da temporada.

Natural do Recife (PE), Rafael Câmara iniciou sua trajetória no kart em Pernambuco e mudou-se para a Europa em 2016 em busca de novos desafios. Com rápida ascensão, conquistou títulos importantes no kart, como a WSK Champions Cup, a WSK Super Masters Series e o vice-campeonato mundial em 2019.

O pernambucano fez sua estreia em carros de fórmula em 2022, pela equipe Prema Racing, competindo nas Fórmulas 4 Italiana, Alemã e dos Emirados Árabes Unidos. Foi terceiro colocado nas duas primeiras e vice-campeão na F4 dos Emirados. Em 2024, sagrou-se campeão da Fórmula Regional Europeia (FRECA), seu principal título até o momento.

Gabriel Bortoleto foi o último brasileiro a se destacar na Fórmula 3 antes de Rafael Câmara. Correndo também pela equipe Trident, ele conquistou o título da categoria em 2023. Atualmente, Bortoleto é novato na Fórmula 1, pilotando pela Sauber. (Com informações dos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo)

