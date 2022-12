Mundo Quem ficou mais rico em 2022? Veja rankings dos bilionários

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

O indiano Gautam Adani foi o que mais enriqueceu neste ano; juntos, eles aumentaram seu patrimônio em US$ 135,84 bilhões. Foto: Reprodução/Twitter O indiano Gautam Adani foi o que mais enriqueceu neste ano; juntos, eles aumentaram seu patrimônio em US$ 135,84 bilhões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Twitter

Entre os 10 homens que tiveram o maior aumento em suas fortunas, o bilionário indiano Gautam Adani foi o que mais enriqueceu em 2022. Dos nove restantes, três são norte-americanos, três são franceses, dois são chineses e um é suíço.

Juntos, eles aumentaram seu patrimônio em US$ 135,84 bilhões. E acumulam o total de US$ 395,4 bilhões. O levantamento foi feito em 24 de dezembro dentro do ranking Bloomberg Billionaires Index.

Entre os 10 magnatas mais ricos do planeta, quem teve o maior aumento em suas fortunas em comparação ao ano passado foi Gautam Adani. Já quem teve a maior queda em seu patrimônio foi justamente Elon Musk, com perda de US$ 132 bilhões. Jeff Bezos vem em segundo lugar, com perda de US$ 84,1 bilhões.

Veja o ranking

1º Gautam Adani

Gautam Adani, de 60 anos, é fundador do Grupo Adani, maior operador portuário da Índia e que tem ainda participações em aeroportos, geração e transmissão de energia, cimento, imóveis, energia verde, entre outros negócios.

O grupo de infraestrutura com sede em Ahmedabad também tem negócios com produção e comercialização de carvão. Adani adquiriu participação de 74% no Aeroporto Internacional de Mumbai, segundo mais movimentado da Índia, se tornando o maior operador de aeroportos do país.

2º Jeff Yass

Jeff Yass, de 64 anos, é cofundador do Susquehanna International Group, uma das maiores empresas do mercado financeiro de Wall Street. A Susquehanna investiu em centenas de empresas privadas em todo o mundo, incluindo a ByteDance, controladora do TikTok.

3º Rodolphe Saade

Rodolphe Saade, de 52 anos, é dono da CMA CGM, terceira maior empresa de transporte de contêineres do mundo, fundada por seu falecido pai, Jacques Saade, com sede em Marselha, na França.

Rodolphe controla a empresa com seus irmãos Tanya Saadé Zeenny e Jacques Saadé Jr., além de sua mãe, Naila. A empresa opera mais de 500 embarcações, atendendo a 420 portos comerciais.

4º Zhang Yiming

Zhang Yiming, de 38 anos, é o fundador da gigante de tecnologia ByteDance, dono do TikTok. A empresa com sede em Pequim também é proprietária do serviço de agregação de notícias Toutiao e de uma das maiores redes privadas de hospitais da China.

O bilionário começou a ByteDance em 2012 em um apartamento de quatro quartos em Pequim e lançou o aplicativo de agregação de notícias Toutiao meses depois.

5º Alain Wertheimer

Alain Wertheimer, de 74 anos, é o presidente da Chanel, a marca de luxo francesa. Ele é dono da empresa com seu irmão Gerard, que supervisiona a divisão de relógios. Seu avô Pierre Wertheimer a fundou com a estilista Gabrielle (Coco) Chanel.

6º Gerard Wertheimer

Gerard Wertheimer, de 71 anos, é irmão de Alain Wertheimer e também é dono da marca de luxo francesa Chanel. Gerard dirige a divisão de relógios da empresa e mora na Suíça. Seu avô Pierre Wertheimer a fundou com a estilista Gabrielle (Coco) Chanel. Outros ativos do bilionário incluem vinhedos vinhedos na França e em Napa Valley, Califórnia.

7º Colin Huang

Colin Huang, de 42 anos, também conhecido como Huang Zheng, é fundador da gigante chinesa de comércio eletrônico Pinduoduo. A empresa levantou US$ 1,6 bilhão em um IPO nos EUA em julho de 2018 em meio a críticas sobre sua suposta venda de produtos falsificados.Huang fundou também a empresa de jogos online Xinyoudi e a plataforma de comércio eletrônico online Ouku.com.

8º Harold Hamm

Harold Hamm, de 77 anos, é fundador da Continental Resources, uma das maiores empresas petrolíferas independentes dos EUA, com sede em Oklahoma. A empresa é a maior produtora de petróleo na bacia petrolífera de Bakken, em Dakota do Norte e Montana, nos EUA.

9º Ken Griffin

Ken Griffin, de 54 anos, fundou a Citadel, empresa de fundos hedge com sede em Miami, que administra cerca de US$ 57 bilhões em ativos. Ele é fundador ainda da Citadel Securities, uma das maiores empresas formadoras de mercado de Wall Street.

10º Guillaume Pousaz

Guillaume Pousaz é fundador e CEO da Checkout, startup de tecnologia financeira avaliada em US$ 40 bilhões. A empresa com sede em Londres oferece processamento de pagamentos em mais de 150 moedas. Fundada em 2012, possui mais de 1.700 funcionários em cerca de 19 escritórios em todo o mundo. Em janeiro de 2022, a Checkout.com levantou US$ 1 bilhão de investidores privados.

