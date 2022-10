O senador eleito pelo Rio Grande o Sul, Hamilton Mourão (Republicanos), defendeu que os institutos de pesquisas eleitorais sejam investigados após as divergências entre os números apresentados antes das eleições e os resultados das urnas.

“Quem não deve, não teme! Se os institutos de pesquisa são realmente isentos e técnicos, por que não podem ter seus processos e resultados auditados?”, disse o general na sexta-feira (14).

A declaração foi dada depois que o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, proibiu, na noite de quinta-feira (13), a PF (Polícia Federal) e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) de abrirem procedimentos para investigar os institutos. Ele alegou que os dois órgãos não têm competência legal para isso e determinou a apuração de possíveis práticas de abuso de autoridade, desvio de finalidade e abuso de poder político.

Na quinta-feira, a PF abriu um inquérito para investigar os institutos de pesquisas eleitorais após pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), que apontou divergências entre resultados de levantamentos e a votação no primeiro turno da eleição presidencial.

Também na quinta, o presidente do Cade, Alexandre Cordeiro, determinou a abertura de um inquérito administrativo para apurar “possível acordo entre institutos de pesquisa com o intuito de manipular o mercado e os consumidores”. As três empresas que sriam investigadas são: Ipespe, Datafolha e Ipec.

De acordo com o presidente do TSE, cabe à Justiça Eleitoral “a fiscalização das entidades de pesquisa, inclusive com a participação e possibilidade de impugnação dos envolvidos e com o exercício de poder de polícia para garantir a legitimidade eleitoral”.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, as pesquisas apontavam a vitória de Olívio Dutra (PT) na eleição para o Senado. Mourão, que apareceu em terceiro lugar em vários levantamentos, acabou vencendo.

Na corrida ao governo gaúcho, Eduardo Leite (PSDB) liderava as pesquisas, mas quem acabou o primeiro turno na frente foi Onyx Lorenzoni (PL). Os dois disputam o segundo turno.