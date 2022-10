Acontece Elea Digital desenvolverá, em Porto Alegre, o maior data center do Sul do País

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

O presidente da Elea Digital, Alessandro Lombardi, apresentou o novo empreendimento na Capital Foto: Divulgação O presidente da Elea Digital, Alessandro Lombardi, apresentou o novo empreendimento na Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Elea Digital, empresa brasileira de edge data centers, anunciou a compra de um imóvel hiperconectado de propriedade da TIM em Porto Alegre. Localizado no hub de tecnologia e inovação da Capital gaúcha, o empreendimento tem o objetivo de se tornar o maior data center do Sul do País.

Com essa nova aquisição, a Elea Digital passou a possuir dois data centers em Porto Alegre, totalizando sete pelo Brasil, e reafirmou o seu compromisso em contribuir para o crescimento e evolução da infraestrutura digital nessa área geográfica. O projeto foi apresentado na noite de quinta-feira (13), no Instituto Caldeira. O prefeito Sebastião Melo participou do evento.

Com a missão de promover a digitalização nacional, o presidente da plataforma, Alessandro Lombardi, acredita que a transação com a TIM, que manterá um relacionamento de longo prazo com o empreendimento, vem para fortalecer o setor, que está crescendo significativamente no País.

O plano é desenvolver e expandir o ativo. “Hoje, o data center conta com um espaço de 4mil m², com 1,2 MW de potência instalada mais 5MW de potencial de expansão, além de ser potencial ponto de aterragem de cabos submarinos, capazes de conectar o Brasil aos Estados Unidos, Uruguai e Argentina. Estamos trabalhando para ampliar e trazer uma infraestrutura digital de qualidade para conectar as empresas da Região Sul”, explicou o executivo.

A Elea Digital também está presente em Curitiba (CTA1), São Paulo (SPO1), Brasília (BSB1 e BSB2) e Rio de Janeiro (RJO1) e pretende trabalhar ativamente na expansão da capacidade digital do País, com foco em tecnologia 5G, aplicações em nuvem e transformação da companhia.

Segundo Lombardi, a distância que existe nesse setor, entre o Brasil e outros países, irá diminuir nos próximos anos através do desenvolvimento tecnológico. “Para transformar o mercado, é preciso acreditar no futuro. E nós acreditamos”, finalizou.

