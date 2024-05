Rio Grande do Sul Quem são os famosos criticados por postagens sobre tragédia no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Juliana Didone, Narcisa e Davi são criticados por postagens sobre tragédia.

Em meio ao caos das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, algumas celebridades são criticadas por publicações em que comentam o assunto nas redes sociais. Entre os famosos criticados, estão a atriz Juliana Didone, a socialite Narcisa Tamborinderguy e o ex-BBB Davi.

Juliana Didone

Juliana Didone gravou um vídeo declamando um texto poético sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Nas imagens, ela aparecia fazendo rimas, debaixo de um chuveiro.

“No Rio Grande do Sul, o povo todo chora e não é porque a Madonna foi embora. Ela fez uma grande doação. Empatia é ter coração. Mas é que a chuva virou enchente e essa gente perdeu suas paredes, seus parentes, suas histórias”, dizia ela no vídeo, deletado pouco depois da má repercussão.

Acusada de insensibilidade e autopromoção, a atriz gravou outro vídeo no sábado (11) para se explicar. Ela disse ter ficado chateada e constrangida com as críticas.

“Eu acabei me perdendo completamente dentro dos meus sentimentos e usando uma linguagem que muitas vezes eu uso aqui no Instagram para me comunicar”, justificou a atriz.

“Mas eu entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto, que é de uma gravidade enorme para todos nós. Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais concretas. Aprendi essa lição.”

Narcisa Tamborinderguy

Narcisa Tamborindeguy, socialite carioca, foi criticada nas redes sociais após postar um vídeo pedindo apoio às vítimas das enchentes. O problema, apontado por seguidores, foi o cenário escolhido por ela: o mar.

“Vamos ajudar o Rio Grande do Sul”, diz Narcisa no vídeo em que aparece saindo d’água. “Eu amo o Rio Grande do Sul! O meu ️coração está com vocês! Estamos juntos. Jamais os abandonaremos. Somos do mesmo sangue”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.

Davi

Campeão do “BBB 24”, Davi recebeu críticas ao fazer lives filmando vítimas da tragédia. Ele tentou entrevistar um idoso recém-resgatado que tinha a água até a cintura. “Como o senhor se sente nesse momento de ver toda essa situação acontecer?”, perguntou o ex-BBB, sem ouvir respostas.

Davi também posou sorrindo em frente a vítimas que tinham expressões faciais de seriedade.

Além disso, foi criticado por divulgar a chave de seu Pix como alternativa para doação às vítimas das enchentes – depois, compartilhou uma imagem do comprovante de compra de uma carreta de água mineral.

“Quanto mais as pessoas me criticam, Deus tem sido meu refúgio e minha fortaleza. E tem me colocado de pé para ajudar essas pessoas que estão carentes de doações. Beijos para você que ao invés de estar colaborando está só aí digitando e falando de mim”, disse ele, rebatendo à série de críticas.

