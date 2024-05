Rio Grande do Sul É falso vídeo que mostra abrigo de gatos resgatados no RS

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Imagens circulam na internet desde agosto de 2023 e não têm relação com a tragédia ambiental no Sul do País. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um vídeo de um suposto abrigo de gatos resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul circula pela internet em diferentes redes sociais com legendas como “gatinhos resgatados no Rio Grande do Sul”, “Olha quantos gatinhos foram resgatados na inundação do Rio Grande RS”.

A publicação é falsa.

Através da busca reversa do vídeo, foram encontradas diferentes postagens com o mesmo conteúdo feitas há meses. Um perfil indonésio no Instagram dedicado a gatos já havia compartilhado o as imagens em janeiro deste ano. Ou seja: não há relação com a tragédia que afeta o Rio Grande do Sul.

A plataforma de vídeos VK também tem a mesma publicação feita há cinco meses. Já no TikTok, o registro foi compartilhado no dia 20 de março.

Um outro perfil no Instagram compartilhou o mesmo vídeo no dia 4 de abril pedindo doações para os animais, alegando que a comida havia acabado.

As chuvas no Rio Grande do Sul começaram no final de abril.

Apesar da origem das imagens não ter sido encontrada, o mesmo vídeo já havia sido compartilhado antes do início das cheias no RS. Por isso, o vídeo não mostra o abrigo de animais resgatados na tragédia.

Apesar de o vídeo em questão não ser do contexto das enchentes que atingiram mais de 400 municípios gaúchos e mataram ao menos 140 pessoas há, sim, muitos animais sendo resgatados na região.

Dentre os que têm realizado esse trabalho está o Grupo de Resposta a Animais em Desastre (GRAD) e a ativista pela causa animal Deise Falci. Na semana passada, o resgate da égua Caramelo, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, chamou a atenção. Equipes do Exército e dos bombeiros se mobilizaram para salvar o animal, que estava ilhado em um telhado da cidade.

Nesta semana, outro equino foi resgatado. Trata-se da égua Esperança, que estava presa há ao menos dez dias no 3º andar de um edifício em São Leopoldo.

