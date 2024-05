Rio Grande do Sul Fábio Porchat, Cacau Protásio, Rafael Portugal e outros humoristas juntos em evento solidário pelo RS

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

O evento "Humor solidário", que terá toda a sua renda revertida à ONG Ação da Cidadania. Foto: Divulgação

Comediantes do Rio de Janeiro organizaram um evento solidário como forma de ajudar os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Acontece em 23 de maio, no Qualistage, na Barra da Tijuca, o evento “Humor solidário”, que terá toda a sua renda revertida à ONG Ação da Cidadania.

Estarão presentes Fabio Porchat, Maurício Manfrini (Paulinho Gogó), Cacau Protásio, Marcos Veras, Rafael Portugal, Evelyn Castro e Flávia Reis.

Música

Sandy, de 41 anos, anunciou que fará dois shows em prol do Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade devido às enchentes. A cantora também surpreendeu os fãs ao dizer que depois dessas apresentações ficará longe dos palcos por tempo indeterminado.

As apresentações vão acontecer nos dias 15 e 16 de junho no Espaço Unimed, em São Paulo, e 100% da renda será revertida em doações. Os ingressos já começaram a ser vendidos.

“Estou passando aqui para me unir a esses milhares de corações espremidos com tanta tristeza com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais”, falou a cantora.

“Estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar que vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro no meu público e resolvi ressignificar esse momento, então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa”, acrescentou.

A filha de Xororó disse que ainda não definiu de que forma fará sua doação, mas já está estudando como isso vai acontecer. “Estou vendo com minha equipe qual a melhor maneira dessa ajuda chegar efetivamente e a gente vai fazer isso”, contou. “Juntos somos mais fortes, a gente sabe disso”.

A artista, que no fim do ano passado anunciou sua separação de Lucas Lima após 24 anos de união, também tranquilizou os fãs. “Calma, não vou sumir completamente! Era para ser apenas uma espécie de ‘show de despedida’ com os meus fãs de longa data. Mas meu coração pediu para ressignificar este momento”, declarou a irmã de Junior Lima.

