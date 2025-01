Saúde Quer emagrecer? Estas são as 10 melhores dietas para 2025, segundo especialistas em nutrição

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

A dieta volumétrica não restringe nenhum alimento, apenas altera suas porções.(Foto: Reprodução)

Recentemente, um estudo revelou a sua lista anual das melhores dietas para 2025, selecionadas por um painel de especialistas em medicina e nutrição. Especialistas do US News & World Report, com experiência em diabetes, saúde cardíaca e perda de peso, avaliaram as dietas com base em sua completude nutricional, riscos e benefícios para a saúde, sustentabilidade a longo prazo e eficácia baseada em evidências.

Abaixo estão as 10 melhores dietas de 2025:

• Dieta mediterrânica

Conhecida pelos seus benefícios para a saúde, a dieta mediterrânica reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e certos tipos de cancro. Este plano nutricional baseado em vegetais inclui vegetais, grãos integrais, frutas, nozes e azeite como principal fonte de gorduras adicionadas.

• Dieta DASH

Projetada para combater a hipertensão, a dieta DASH enfatiza o consumo de frutas, vegetais e alimentos integrais. “É um plano alimentar equilibrado que oferece múltiplos benefícios à saúde”, disse Erin Palinski-Wade, nutricionista registrada em Nova Jersey.

• Dieta flexitariana

Ideal para quem deseja incorporar mais alimentos vegetais sem abandonar completamente o consumo de carne. Palinski-Wade destacou a sua flexibilidade e a falta de regras rígidas, tornando-a uma das dietas mais fáceis de seguir.

• Dieta MIND

Combinando elementos das dietas DASH e mediterrânea, a dieta MIND concentra-se na saúde do cérebro e pode reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

• Dieta da Clínica Mayo

Este programa de 12 semanas prioriza frutas, vegetais e grãos integrais, oferecendo ferramentas como planos de refeições e rastreadores para incentivar hábitos alimentares saudáveis.

• Dieta TLC

A dieta de mudança terapêutica no estilo de vida (TLC) concentra-se na redução da gordura saturada e do colesterol para melhorar a saúde do coração.

• Dieta da menopausa

Elaborada para mulheres de meia idade, essa dieta busca amenizar os efeitos colaterais das alterações hormonais e prevenir o ganho de peso.

• Dieta antiinflamatória Weil

Criada pelo Andrew Weil, esta dieta se concentra em alimentos não processados ​​​​para reduzir a inflamação e manter a saúde ideal.

• Dieta volumétrica

Esta dieta incentiva o consumo de grandes quantidades de alimentos com baixas calorias para controlar a fome. Palinski-Wade ressalta que essa dieta é fácil de seguir e oferece flexibilidade.

• Dieta da Cleveland Clinic

Por meio de um aplicativo, essa dieta personaliza planos para otimizar a saúde geral e a perda de peso.

