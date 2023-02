Saúde Quer ser mais feliz? Adote seis hábitos e a felicidade nunca mais vai embora

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Se exercitar ao ar livre é ótimo para o corpo e a mente, porém até mesmo sentar na natureza é benéfico. (Foto: Reprodução)

A busca pela felicidade não é algo novo. Muitas pessoas no mundo todo vivem suas vidas esperando por uma felicidade de filmes e acreditando que vão finalmente ser felizes quando algo acontecer. Algumas pessoas esperam pela formatura para serem felizes, outras esperam pela promoção, outras pelo casamento.

O fato é que, esperar que algo externo te faça feliz é um tiro no pé. Primeiro porque felicidade completa e absoluta não existe. Existem momentos felizes e um contexto de vida feliz.

Outro ponto é que ninguém merece ter nas costas a tarefa de ser responsável pela felicidade de alguém. O que é possível e alcançável é criar uma vida que te faça sentir satisfação por estar vivendo. E essa rotina vai precisar de bons hábitos.

Afinal, o que é felicidade? A felicidade pode ser medida de várias maneiras. Para algumas é estar de bom humor. Para outras, é satisfação com a vida, mas, de modo geral, as pessoas felizes são as mais saudáveis.

Um estudo publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences dos Estados Unidos descobriu que pessoas felizes possuíam níveis significativamente mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, que inclusive é associado a várias doenças.

Resultados do European Heart Journal mostraram que, das quase 8.000 pessoas envolvidas, as mais satisfeitas nas categorias de pesquisa de felicidade tiveram um risco reduzido de sofrer de doença cardíaca coronária.

Os melhores hábitos

– Reduza o uso de redes sociais: Com a enorme quantidade de informações disponíveis sobre todas as desgraças do mundo, fica difícil não sofrer de algum tipo de ansiedade. Escolha dois ou três veículos confiáveis para suas notícias, defina um cronômetro para limitar o consumo de notícias e o uso de redes sociais. Uma pesquisa publicada no Journal of Social & Clinical Psychology descobriu que os participantes que limitaram o uso diário de mídia social alcançaram uma redução da solidão e da depressão.

– Durma mais: Você já viu como fica uma criança que não dormiu o suficiente? Elas ficam irritadas! Porém, após uma boa soneca, essa mesma criança vai correr felizes pela casa. Logo, é importante destacar que a quantidade de sono que você dorme afeta diretamente o seu humor. Uma pesquisa publicada na revista Frontiers in Psychology descobriu que as pessoas que dormem bem estavam mais satisfeitas com a vida. Dormir bem também é comprovado que é uma ótima maneira de aumentar sua imunidade. Para adultos, de sete a nove horas por noite de sono ininterrupto e de qualidade são ideais.

– Coma direito: Comer fast food e alimentos altamente processados vai minar sua felicidade. Uma dieta saudável pode levar à saúde a longo prazo, mas, além disso, de acordo com uma pesquisa publicada no American Journal of Public Health, a ingestão de frutas e vegetais também pode te deixar mais feliz.

– Mexa-se: Exercício é bom e todo mundo sabe. Além de melhorar a saúde do corpo, também pode melhorar o humor e a sensação de bem-estar. Um estudo publicado na revista Preventive Medicine mostrou que as pessoas que praticam exercícios são mais felizes e satisfeitas com suas vidas do que as pessoas sedentárias. Comece aos poucos, com apenas cinco minutos por dia, e vá aumentando gradativamente para 30 minutos por dia ao longo de várias semanas.

– Tenha um hobby: Um estudo da revista Psychosomatic Medicine descobriu que ter um hobby ou lazer pode te ajudar a se sentir melhor a curto prazo, reduzindo seu estresse e, a longo prazo, aumentando a satisfação e realização na vida. O estudo mostrou ainda que ter um hobby tem um impacto positivo em sua saúde geral e pode melhorar sua função diária, reduzir o risco de doenças menos graves e uma vida mais longa. Não importa qual atividade você escolha, mas encontre uma que o deixe calmo e revigorado.

– Vá para a rua: Se exercitar ao ar livre é ótimo para o corpo e a mente, porém até mesmo sentar na natureza é benéfico. Um estudo publicado na revista Environmental Health and Preventative Medicine descobriu que os participantes que permaneceram sentados por 15 minutos em uma floresta antiga tiveram sua taxa de estresse reduzida, menor frequência cardíaca e pressão arterial mais baixa. Por fim, ir ao parque local ou à praia ou ficar sentado em seu quintal já pode te trazer benefícios consideráveis.

