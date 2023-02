Tecnologia Esqueceu a senha de desbloqueio do celular? Veja como resolver

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para algumas marcas e modelos, será necessário resetar o telefone. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Existem uma boa e uma má notícia para quem esqueceu a senha de desbloqueio da tela do celular: dá para recuperar o acesso. Mas, para algumas marcas e modelos, será necessário resetar o telefone, fazendo com que o smartphone seja zerado e retome as configurações de fábrica.

Por isso, é sempre importante manter o backup em dia – veja aqui como fazer um.

Como recuperar no Android

– Samsung Galaxy: Para resetar a senha esquecida, você pode entrar no Find My Mobile (sistema de fabricante). Ao entrar com seus dados, basta fazer o desbloqueio remoto via computador. Atenção: é necessário que o celular esteja conectado à internet para esse método funcionar.

– Motorola, Xiaomi, LG, Multilaser, ou outra marca que use o Android: O desbloqueio do celular só será possível resetando o sistema do smartphone. Para zerar as informações do aparelho, existem duas maneiras principais, veja abaixo.

No computador

– Acesse a Conta do Google

– Em seguida, vá na opção Encontre Meu Dispositivo.

– Lá, clique em Limpar Dispositivo.

No dispositivo de forma manual

– Desligue o celular;

– Pressione os botões de liga/desliga e diminuir volume ao mesmo tempo;

– Para navegar nessa tela, use os botões de volume. Encontre a opção Recovery ou Recovery Mode, e selecione usando o botão liga/desliga;

– Com os botões de volume vá até a opção Wipe Data/Factory Reset. Selecione-a com o botão liga/desliga;

– Novamente, use os botões de volume para selecionar a opção Yes delete all user data ou User Data Only. Clique no botão liga/desliga para confirmar;

– Selecione a opção Wipe cache partition;

– Pressione o botão liga/desliga para selecionar a opção Reboot System Now.

Modelos com a versão Android 4.4 (lançada em 2013) ou anterior, poderão fornecer a opção Esqueci a senha na tela de desbloqueio após cinco tentativas incorretas de acessar o smartphone.

Se esse for o caso, é só seguir os passos para recuperar o acesso, a partir do login e senha da conta do Google, sem perder todos os dados.

No iPhone, usando o iTunes

Se o seu dispositivo estiver sincronizado com o iTunes, restaure o celular por ele através de um computador. Esse procedimento fará com que o iPhone volte para a configuração de fábrica e, portanto, sem a senha de bloqueio.

– Conecte o iPhone ao computador para sincronizarem;

– Abra o iTunes. Se for solicitado uma senha, use o modo de recuperação;

– O iTunes irá sincronizar automaticamente o dispositivo. Após a conclusão, faça o backup;

– Quando ambos estiverem concluídos, clique em Restaurar iPhone;

– Na tela de configuração, durante a restauração do dispositivo, clique em Restaurar de um Backup do iTunes;

– Por fim, selecione o seu dispositivo no iTunes e clique no backup recém-criado;

– Após esse procedimento, seu aparelho estará da mesma forma que antes, com todos os arquivos, porém sem a senha de acesso.

Modo de Recuperação

Caso, por algum motivo, não dê certo ou você nunca tenha sincronizado o aparelho com o iTunes, a saída é tentar o modo recuperação.

Vale lembrar que a ação apagará todos os dados do dispositivo, portanto, novamente, é importante estar sempre com backup em dia.

Conecte o dispositivo ao computador via cabo e abra o iTunes. Com ele conectado, force a reinicialização:

– iPhone 6S e anterior: mantenha os botões de início e superior (ou lateral) pressionados ao mesmo tempo até a tela do modo de recuperação aparecer;

– iPhone 7 ou iPhone 7 Plus: mantenha os botões lateral e diminuir volume pressionados simultaneamente até a tela do modo de recuperação aparecer;

– iPhone X, iPhone 8 ou iPhone 8 Plus: pressione e solte rapidamente o botão aumentar volume. Feito isso, mantenha pressionado o botão lateral até a tela do modo de recuperação aparecer;

– Ao aparecer as opções Restaurar ou Atualizar, selecione Restaurar;

– Espere o iTunes fazer o download do software para o dispositivo;

– Feito isso, configure novamente o aparelho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/esqueceu-a-senha-de-desbloqueio-do-celular-veja-como-resolver/

Esqueceu a senha de desbloqueio do celular? Veja como resolver