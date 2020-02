Acontece Quero Educação aproxima alunos e instituições de ensino suprindo demandas de mercado

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Quero Educação é uma iniciativa inovadora que veio para revolucionar o segmento estudantil brasileiro, atendendo a demandas de instituições e alunos no Ensino Superior. O interessado entra no site “queroeducação.com” e indica cursos de seu interesse, localidade e valores que podem ser despendidos. A partir daí, a plataforma oferece uma série de opções em modalidades presenciais, a distância e híbridas, facilitando o ingresso do aluno no mundo universitário.

O projeto nasceu da veia empreendedora de três jovens de Minas Gerais, Bernardo Menezes, Lucas Gomes e Ranato Rebouch, que lançaram a startup em 2010, com um olhar no encolhimento do Financiamento Estudantil, cujo freio foi puxado pelo próprio Governo Federal. Em 2012, a plataforma ganhou consolidação e hoje já são 700 funcionários que atuam em algumas cidades do País, atendendo a cerca de mil instituições parceiras. Somente no Rio Grande do Sul são 47 e a perspectiva é de crescimento, até porque o Ensino Fundamental também ingressou no foco da plataforma, que ainda disponibiliza monitoramento setorial, pesquisas com cruzamento de dados que permitem ao mercado uma real avaliação não apenas de cursos, mas também de carreiras, com suas tendências e competitividade.

“O aluno diz que faculdade quer cursar, onde e valores de mensalidade que caibam no seu bolso”, reitera Rui Gonçalves, jornalista da Quero Educação. O site se encarrega do resto e é totalmente amigável ao interessado, mesmo aqueles com menos experiência no meio digital, pois a ideia é encurtar distâncias entre instituições e alunos, ampliando o ingresso de jovens e adultos nas universidades brasileiras. Segundo o jornalista, hoje, no País, cerca de 10 mil cursos são disponibilizados no ensino superior no País e um dos objetivos da Quero Educação passa, no momento, pela análise qualitativa destas ofertas. Além disso, a Quero Educação também agrega em seu portfólio o Guia do Estudante, utilizando metodologia própria para mensuração de dados qualitativos relativos ao setor. O acesso à educação e sua melhoria fazem da Quero Educação uma proposta de real importância no cenário nacional. (Clarice Ledur)

