Acontece BarraShoppingSul terá segunda edição do CineBarraVibes

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Cinema gratuito ao ar livre acontece de 27 a 29 de fevereiro Foto: Vinni Dalla Rosa Foto: Vinni Dalla Rosa

Depois do sucesso do CineBarraVibes, o BarraShoppingSul receberá a segunda edição do evento, nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro, a partir das 19h. A projeção dos filmes será na fachada externa do shopping, em uma área preparada para o público aproveitar o cinema ao ar livre de forma gratuita. As exibições acontecerão às 20h, no setor F do estacionamento, ao lado do BarraCadabra. No dia 27, o filme será “Pai em Dose Dupla 2”; no dia 28, “Os Croods”; e no encerramento, dia 29/02, “Meu Malvado Favorito 3”.

“É uma atração para toda família aproveitar o final de tarde e a noite fazendo um programa diferente, com gastronomia, cinema e diversão. A área também é pet friendly”, destaca a gerente de marketing do BarraShoppingSul, Tânia Nascimento.

O espaço contará com cadeiras espreguiçadeiras, pallets com almofadas e trucks com alimentação e bebidas. Para projeção dos filmes será utilizada tecnologia DVD/BLUE RAY, STREAMING e sonorização com sistema de som surround para gerar maior emoção e envolvimento do público. Haverá também um espaço Drive In com 50 vagas. As pessoas podem assistir os filmes de dentro do carro, utilizando a tecnologia de frequência FM para sintonizar o áudio com o do filme. “É uma proposta para resgatar a cultura de antigamente”, lembra Tânia.

É recomendado levar 1kg de alimento não perecível para contribuir com o programa Mesa Brasil, do Sesc, rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população.

CineBarraVibes/ 27 a 29 de fevereiro/ Setor F – BarraShoppingSul (ao lado do BarraCadabra)/ a partir das 19h, com início dos filmes às 20h/ Entrada: Gratuita ou 1KG de alimento não perecível.

27/02 – Pai em Dose Dupla 2

28/02 – Os Croods

29/02 – Meu Malvado Favorito 3

Em caso de chuva o evento será cancelado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário