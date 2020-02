Acontece Teatro do Sesc Centro abre o palco para talentos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Evento é uma mostra de cultura que busca contemplar os mais variados tipos de arte. O Teatro Sesc Centro fica na Avenida Alberto Bins, 665 Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Teatro do Sesc Centro, em Porto Alegre, abre novamente, para a primeira edição de 2020, suas portas para que todos mostrem seus talentos no sábado, dia 29 de fevereiro. O Palco Aberto é um espaço para sarau de música, artes visuais, literatura, dança e qualquer outro tipo de arte. Mais informações no Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665), pelo telefone (51) 3284-2000, no site www.sesc-rs.com.br/centro ou pela página www.facebook.com/sesccentro.

A programação é gratuita e tem classificação etária livre. Para os espectadores, o evento tem previsão de 2 horas de duração, com início às 17h. Caso você tenha interesse em participar das próximas edições, basta entrar em contato pelo e-mail culturacentro@sesc-rs.com.br.

Palco Aberto/Teatro do Sesc Centro em Porto Alegre/ 29/02 (Sábado)/ 17h às 19h/ Teatro Sesc Centro – Porto Alegre (Avenida Alberto Bins, 665)/ Ingressos: Entrada gratuita

