Acontece Projeto Conexão de Ideias traz Lourdes Atié, Gustavo Borges, Amyr Klink e Rossandro Klinjey ao RS em 2020

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Primeiro encontro desta edição será em Santo Ângelo, no dia 04 de março com Lourdes Atie Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Educação, bem-estar, superação e contemporaneidade são alguns dos temas que o Projeto Conexão de Ideias trará ao Rio Grande do Sul em 2020. Uma iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, em parceria com sindicatos empresariais locais, o projeto recebe neste ano, os palestrantes: Lourdes Atié, Gustavo Borges, Amyr Klink e Rossandro Klinjey.

Lourdes Atié: A socióloga e educadora Lourdes Atié ministrará a palestra O que significa aprender na contemporaneidade, em que aborda o papel da escola perante um mundo em transformação. O encontro acontece em Santo Ângelo, no dia 04 de março, às 19h30, no Clube Gaúcho (Rua Bento Gonçalves, 915). A apresentação tem o apoio do Clube Gaúcho e do Sindilojas Missões e os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00, dando direito à entrada no 7º Fórum de Educação, já agendado para o dia 31 de julho. Informações sobre o evento estão disponíveis no Sesc Santo Ângelo (Rua 15 de Novembro, 1500) pelo telefone (55) 3312-4411, no site www.sesc-rs.com.br/santo_angelo e na página www.facebook.com/sescsantoangelo.

Gustavo Borges: Além de ter uma expressiva carreira como nadador, é economista formado pela Universidade de Michigan (EUA) e usa suas experiências nas piscinas e no mundo acadêmico para oferecer palestras sobre assuntos que podem ser aplicados ao mundo corporativo. Neste ano, ele falará sobre a importância de ter sonhos e de manter o foco e determinação para conquistá-los, nas cidades de Alegrete, Santana do Livramento, Bagé, Gravataí e Venâncio Aires.

Amyr Klink: Primeiro a atravessar o Atlântico Sul a remo e a navegar em volta da Antártica, o navegador e escritor brasileiro ministra palestras que abordam temas como planejamento estratégico, gerenciamento de risco, qualidade e trabalho em equipe. Em 2016, lançou o livro Não há Tempo a Perder, no qual relata as dificuldades que passou para realizar seus projetos. No projeto Conexão de Ideias, apresentará a palestra Liderança e Protagonismo com a Vida, na qual fala sobre protagonismo, escolhas da vida, liderança, resiliência e motivação, além de apresentar dicas para administrar o tempo. Lajeado e Uruguaiana receberão as palestras nesta edição.

Rossandro Klinjey: Consultor da Rede Globo em temas relacionados ao comportamento, educação e família no programa “Encontro com Fátima Bernardes” e colunista da Rádio CBN, Rossandro é um fenômeno nas redes sociais: seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Klinjey foi professor universitário por mais de dez anos e hoje se dedica a palestras no Brasil, Europa e Estados Unidos. Além disso, é autor de vários livros, sendo os mais recentes: “As cinco faces do Perdão”, “Help: me eduque!” e “Eu escolho ser feliz”. Ele estará em Santa Maria para palestra também aberta ao público.

O projeto Conexão de Ideias é um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais. Em 2019, a maratona de encontros teve um público de mais de 26 mil pessoas em mais de 88 horas de atividades. As datas e detalhes sobre o acesso aos ingressos das palestras em cada cidade serão divulgados em breve. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.sesc-rs.com.br/conexaodeideias.

Projeto Conexão de Ideias 2020 no Rio Grande do Sul

1ª Palestra do ano: Lourdes Atié em Santo Ângelo

Data: 04 de março

Horário: 19h30

Local: Clube Gaúcho (Rua Bento Gonçalves, 915)

Ingressos:

R$ 40,00 Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços, Empresários e Estudantes

R$ 80,00 Público em geral;

* O ingresso dará direito à entrada no 7º Fórum de Educação, que acontece no dia 31 de julho, também em Santo Ângelo

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário